Prima pagină » Știri externe » După ce a sugerat un acord iminent cu Iranul, Trump schimbă tonul: „Nu ne grăbim”

După ce a sugerat un acord iminent cu Iranul, Trump schimbă tonul: „Nu ne grăbim”

Președintele american Donald Trump a declarat că administrația sa nu va grăbi negocierile cu Iran, la doar o zi după ce anunțase că un acord este aproape finalizat.
După ce a sugerat un acord iminent cu Iranul, Trump schimbă tonul: „Nu ne grăbim”
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
24 mai 2026, 22:26, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, Trump a afirmat că discuțiile „avansează într-un mod constructiv și ordonat”, însă a precizat că le-a cerut reprezentanților americani să nu se grăbească.

„Timpul este de partea noastră”, a transmis liderul de la Casa Albă, potrivit Politico.

Trump a reiterat că un eventual acord trebuie să excludă posibilitatea ca Iranul să dezvolte capacități nucleare.

Președintele american a criticat din nou acordul nuclear negociat în perioada administrației lui Barack Obama, susținând că înțelegerea semnată atunci a fost una „slabă”.

Declarațiile vin după luni de tensiuni și negocieri indirecte între Washington și Teheran

În februarie, Statele Unite au lansat lovituri asupra unor ținte din Iran. Atacul a dus la moartea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, potrivit informațiilor prezentate de administrația americană.

După operațiunea militară, Casa Albă a evitat să ofere un calendar clar privind evoluția conflictului, deși Trump a declarat în repetate rânduri că dorește evitarea unui „război fără sfârșit”.

Sâmbătă, liderul american anunțase că negocierile privind un posibil acord au intrat în faza finală.

Trump nu a oferit multe detalii despre conținutul înțelegerii, însă a spus că unul dintre obiectivele principale este redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Ruta maritimă este considerată una dintre cele mai importante pentru transportul mondial de petrol și gaze.

Închiderea strâmtorii de către Iran a provocat în ultimele luni perturbări majore în comerțul internațional și pe piețele energetice.

Trump a mulțumit și statelor din Orientul Mijlociu care au intermediat negocierile dintre Washington și Teheran.

Acordurile Abraham, o posibilitate pentru Iran

Președintele american a sugerat inclusiv posibilitatea ca Iranul să se apropie, în viitor, de acordurile regionale Abraham, promovate de SUA în ultimii ani.

Tentativa lui Trump de a negocia cu Iranul a generat critici atât din partea Partidului Democrat, cât și din interiorul taberei republicane.

O parte dintre adversarii politici ai președintelui susțin că administrația americană transmite mesaje contradictorii în relația cu Teheranul, alternând amenințările militare cu deschiderea către negocieri.

Recomandarea video

BREAKING: Cristian Mungiu a câștigat premiul Palme d’Or cu filmul Fjord / Regizorul român intră în istorie cu al doilea Palme d’Or
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
„Fjord” a intrat în cursa pentru o nominalizare la Oscarul pentru „Cel mai bun film internațional”
Gandul
Antena 1 l-a sancționat pe Gabi Tamaș pentru derapajele repetate. Adi Vasile a făcut anunțul
Cancan
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Prosport
De ce nu scad prețurile locuințelor deși România traversează o criză economică? Doi experți explică paradoxul imobiliar
Libertatea
Planta aromatică care purifică locuința și alungă toate energiile negative. Cum să o folosești?
CSID
Drumul Expres Galați – Brăila se strică înainte de a fi deschis circulației
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia