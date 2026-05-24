După ce a sugerat un acord iminent cu Iranul, Trump schimbă tonul: „Nu ne grăbim”

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, Trump a afirmat că discuțiile „avansează într-un mod constructiv și ordonat”, însă a precizat că le-a cerut reprezentanților americani să nu se grăbească.

„Timpul este de partea noastră”, a transmis liderul de la Casa Albă, potrivit Politico.

Trump a reiterat că un eventual acord trebuie să excludă posibilitatea ca Iranul să dezvolte capacități nucleare.

Președintele american a criticat din nou acordul nuclear negociat în perioada administrației lui Barack Obama, susținând că înțelegerea semnată atunci a fost una „slabă”.

Declarațiile vin după luni de tensiuni și negocieri indirecte între Washington și Teheran

În februarie, Statele Unite au lansat lovituri asupra unor ținte din Iran. Atacul a dus la moartea liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, potrivit informațiilor prezentate de administrația americană.

După operațiunea militară, Casa Albă a evitat să ofere un calendar clar privind evoluția conflictului, deși Trump a declarat în repetate rânduri că dorește evitarea unui „război fără sfârșit”.

Sâmbătă, liderul american anunțase că negocierile privind un posibil acord au intrat în faza finală.

Trump nu a oferit multe detalii despre conținutul înțelegerii, însă a spus că unul dintre obiectivele principale este redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Ruta maritimă este considerată una dintre cele mai importante pentru transportul mondial de petrol și gaze.

Închiderea strâmtorii de către Iran a provocat în ultimele luni perturbări majore în comerțul internațional și pe piețele energetice.

Trump a mulțumit și statelor din Orientul Mijlociu care au intermediat negocierile dintre Washington și Teheran.

Acordurile Abraham, o posibilitate pentru Iran

Președintele american a sugerat inclusiv posibilitatea ca Iranul să se apropie, în viitor, de acordurile regionale Abraham, promovate de SUA în ultimii ani.

Tentativa lui Trump de a negocia cu Iranul a generat critici atât din partea Partidului Democrat, cât și din interiorul taberei republicane.

O parte dintre adversarii politici ai președintelui susțin că administrația americană transmite mesaje contradictorii în relația cu Teheranul, alternând amenințările militare cu deschiderea către negocieri.