Noi acuzații în cazul Epstein: victimele spun că fosta sa asistentă a mințit Congresul în legătură cu detalii esențiale

Unele dintre supraviețuitoarele lui Epstein spun că Groff nu a spus adevărul.

În interviuri acordate CNN, mai multe victime ale lui Epstein au contestat diferite aspecte ale mărturiei recente oferite de Groff.

Acestea au declarat că au întâlnit-o personal pe Groff, au discutat cu ea despre vârsta lor și au fost plătite direct de asistenta lui Epstein timp de 18 ani, aspecte care contrazic ceea ce Groff le-a spus congresmenilor.

Detaliile au făcut parte din interviul transcris pe care Groff l-a acordat Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, despre experiența sa de lucru pentru Epstein.

Ea le-a spus membrilor comisiei, care a audiat anul acesta mai multe persoane din cercul infractorului sexual condamnat, că nu a știut niciodată despre abuzurile lui Epstein asupra fetelor și femeilor și că a fost înșelată de manipulările acestuia.

Deși Groff a fost inclusă ca posibilă co-conspiratoare a lui Epstein în controversatul acord de neurmărire penală încheiat cu procurorii federali din Florida în 2008, ea nu a fost niciodată pusă sub acuzare.

„Știa ce se întâmplă”

O purtătoare de cuvânt a Comisiei de Supraveghere a declarat pentru CNN că instituția „analizează în prezent transcrierea declarației doamnei Groff în raport cu probele disponibile”.

„Lesley Groff știa ce se întâmpla în cercul apropiat al lui Epstein, motiv pentru care președintele comisiei, James Comer, ar fi trebuit să îi ceară să depună mărturie sub jurământ”, a declarat Sara Guerrero, director de comunicare al democratului Robert Garcia, principalul reprezentant al opoziției în comisie.

„Minciuna în fața Congresului este o infracțiune, iar oricine face acest lucru trebuie tras la răspundere, fără excepție”.

Mărturia lui Groff nu a făcut decât să amplifice frustrarea supraviețuitoarelor lui Epstein, multe dintre acestea temându-se că audierile Congresului nu vor duce la noi măsuri de responsabilizare. Ghislaine Maxwell este singura persoană condamnată în SUA în legătură cu cazul Epstein. Departamentul Justiției a afirmat că nu există suficiente probe pentru alte acuzații, chiar și după publicarea a milioane de documente legate de Epstein.

„Timp de 18 ani am lucrat pentru Dr. Jekyll”

Groff le-a spus membrilor comisiei că Epstein a fost un „maestru al manipulării și al înșelăciunii”, care i-a ascuns abuzurile.

„Timp de 18 ani am lucrat pentru Dr. Jekyll, dar nu mi s-a permis niciodată să îl văd pe adevăratul Mr. Hyde”, a afirmat ea.

Conform legislației federale americane, este infracțiune să faci cu bună știință și intenționat declarații false semnificative în fața Congresului. Supraviețuitoarele intervievate de CNN au spus că, în cazul unora dintre afirmațiile lor despre interacțiunile cu Groff, nu mai există dovezi materiale, deoarece evenimentele s-au petrecut acum peste două decenii, când multe dintre victime erau adolescente și înainte de apariția telefoanelor inteligente.