Bill Gates recunoaște că întâlnirile cu Epstein au fost o „gravă eroare de judecată”

În cadrul unei audieri cu ușile închise în fața Comisiei pentru Supraveghere din Camera Reprezentanților, miercuri, Bill Gates a declarat că „nu ar fi trebuit niciodată să se întâlnească cu Epstein” și că nu a avut cunoștință despre eventuale activități infracționale în desfășurare.

„Nu am victimizat niciodată pe nimeni. Deși este posibil ca el să fi încercat să dezvolte o relație personală, nu am fost niciodată interesat de asta și nu am răspuns acestor încercări”, a afirmat Gates, potrivit Associated Press.

Miliardarul a explicat că a fost introdus în cercul lui Epstein prin intermediul unor persoane implicate în activități profesionale și filantropice și că a fost atras de promisiunile acestuia privind mobilizarea unor sume importante pentru proiecte globale de sănătate.

Relația dintre cei doi a început în 2011

Potrivit documentelor Departamentului de Justiție, relația dintre cei doi a început în 2011, la trei ani după ce Epstein pledase vinovat într-un dosar privind solicitarea serviciilor sexuale ale unei minore. Gates a spus că a întrerupt orice contact în 2014, după ce a concluzionat că Epstein nu putea obține finanțările promise.

El a insistat că întâlnirile au avut exclusiv caracter filantropic și a precizat că nu a vizitat niciodată insula privată a lui Epstein sau alte proprietăți asociate acestuia.

Mai mulți congresmeni au declarat că Gates a oferit informații despre alte persoane influente din anturajul lui Epstein. Totodată, parlamentarii l-au întrebat de ce a continuat să mențină legătura cu acesta după condamnarea din 2008.

„O judecată extrem de proastă”

Democratul Robert Garcia a afirmat că Gates știa de condamnarea lui Epstein pentru „o crimă îngrozitoare”, dar a continuat să interacționeze cu el în speranța atragerii de fonduri pentru Gates Foundation, calificând această decizie drept „o judecată extrem de proastă”.

În documentele analizate de comisie apar înregistrări ale întâlnirilor dintre Gates și Epstein, schimburi de e-mailuri privind proiecte filantropice și fotografii de la evenimente la care au participat amândoi.

Audierea lui Gates face parte din investigația mai amplă a Congresului privind relațiile pe care Epstein le-a avut cu numeroase personalități influente din domeniile tehnologiei, finanțelor și politicii. În cadrul aceleiași anchete au fost audiați și Bill Clinton, avocatul Alan Dershowitz și alți apropiați ai lui Epstein.