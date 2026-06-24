Bill Gates, declarații sub jurământ despre relația cu Jeffrey Epstein. „Este posibil să fi fost în prezența unor victime”

Declarațiile apar într-o transcriere publicată de Comisia pentru Supraveghere din Camera Reprezentanților, care investighează legăturile unor personalități influente cu finanțatorul american condamnat pentru infracțiuni sexuale. Gates a insistat că relația sa cu Epstein, desfășurată între 2011 și 2014, a fost exclusiv profesională. Potrivit acestuia, Epstein i-a fost prezentat ca o persoană capabilă să atragă finanțări importante pentru proiecte globale din domeniul sănătății, mai arată CNN.

„Nu am interacționat cu victime”

În timpul audierii, congresmanul democrat Robert Garcia a subliniat că unele dintre angajatele lui Epstein s-au dovedit ulterior victime ale acestuia, ceea ce face dificilă excluderea completă a posibilității ca Gates să fi fost în apropierea lor. „Este un punct foarte bun”, a răspuns miliardarul american, adăugând că a văzut unele dintre angajatele lui Epstein la finalul unor întâlniri și că „este posibil să fi fost în prezența unor victime”. Totuși, Gates a declarat că nu a participat și nu a observat niciun comportament sexual nepotrivit și că nu a avut relații personale cu persoanele respective.

Regretă că a ignorat reputația lui Epstein

Fondatorul Microsoft a afirmat că știa încă de la prima întâlnire cu Epstein că acesta avea o condamnare penală de natură sexuală. Cu toate acestea, a continuat colaborarea profesională în speranța că Epstein ar putea contribui la finanțarea unor proiecte filantropice.

Privind retrospectiv, Gates spune că aceasta a fost o greșeală. „Regret că nu am acordat o importanță mai mare acelui trecut”, a declarat el în fața comisiei. Miliardarul a precizat că a refuzat invitațiile lui Epstein la insula privată sau la diverse evenimente sociale și că a încercat să limiteze relația la întâlniri de afaceri.

Acuzații de șantaj și informații despre viața personală

În cadrul audierii, Gates a susținut că Epstein a încercat să folosească informații despre viața sa personală pentru a exercita presiuni asupra lui după ce relația dintre cei doi s-a încheiat. Potrivit declarațiilor sale, Epstein ar fi cerut rambursarea unor cheltuieli legate de o femeie cu care Gates avusese o relație extraconjugală. Fondatorul Microsoft a afirmat că a refuzat categoric orice plată. Investigatorii au abordat și unele acuzații apărute în documente atribuite lui Epstein, inclusiv afirmații privind presupuse relații sexuale facilitate de acesta. Gates a respins toate aceste informații și le-a catalogat drept false.

Ancheta continuă

Comisia Congresului investighează în continuare rețeaua de contacte și colaboratori ai lui Jeffrey Epstein, după publicarea unor noi documente de către Departamentul de Justiție al SUA în acest an. În aceeași zi a fost făcută publică și audierea lui Lesley Groff, asistenta de lungă durată a lui Epstein. Aceasta l-a descris pe fostul său șef drept un „maestru al manipulării” și a susținut că nu a avut cunoștință despre activitățile sale infracționale, afirmație contestată de mai multe supraviețuitoare ale abuzurilor.