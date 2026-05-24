SUA și Iranul au ajuns la un acord de principiu pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, spune un oficial SUA

Statele Unite și Iranul au convenit în principiu asupra unui acord care ar pune capăt războiului din Orientul Mijlociu prin redeschiderea Strâmtorii Ormuz, cu angajamentul Iranului de a elimina uraniul său puternic îmbogățit, a declarat duminică reporterilor un oficial american de rang înalt, citat de The New York Times.

SUA și Iranul nu au făcut încă declarații oficiale

Nu au existat declarații publice imediate din partea Iranului cu privire la încheierea unui acord. În ultimele 24 de ore, oficialii iranieni și americani au oferit unele descrieri contradictorii despre ceea ce ar putea conține un potențial acord. Duminică, oficialul american a declarat că acordul nu a fost încă semnat și este încă supus aprobării finale din partea președintelui Trump și a liderului suprem al Iranului, iar asta ar putea dura câteva zile.

Eliminarea uraniului îmbogățit, încă în negociere

Înaltul oficial american a declarat că mecanismul prin care Iranul ar elimina uraniul său puternic îmbogățit este încă în curs de negociere. Donald Trump a insistat ca Statele Unite să confiște materialul ca parte a promisiunii sale de a limita programul nuclear al Iranului.

Trump a declarat într-o postare pe rețelele de socializare duminică, faptul că le-a ordonat negociatorilor săi „să nu se grăbească să încheie un acord”, după ce, cu o zi mai devreme a spus că un acord preliminar între cele două țări a fost „în mare parte negociat”.

Ar putea fi deschisă Strâmtoarea Ormuz

Dacă un acord va fi certificat, a declarat Trump, Statele Unite ar putea pune capăt blocadei porturilor iraniene, pe care au folosit-o pentru a face presiuni asupra Teheranului să redeschidă strâmtoarea.

Trei oficiali iranieni au declarat sâmbătă că un potențial acord ar stipula doar că problemele nucleare vor fi negociate în termen de 30 până la 60 de zile. La fel ca oficialul american, aceștia au vorbit anonim, deoarece nu erau autorizați să discute subiectul sensibil.

Oficialii americani și iranieni au declarat că orice acord ar fi un cadru inițial care ar duce la negocieri ulterioare, mai degrabă decât ultimul cuvânt.

Posibilul acord nu abordează furnizarea de rachete de către Iran și nici nu prevede un moratoriu asupra îmbogățirii, a declarat oficialul american duminică. Aceste probleme vor fi abordate în negocierile viitoare, a spus oficialul. În rundele anterioare de negocieri, Statele Unite au solicitat un angajament pe cel puțin 20 de ani.

Pentru Trump, un acord cu Iranul ar putea oferi o cale de a pune capăt tulburărilor provocate de război, care a început la sfârșitul lunii februarie, când Statele Unite și Israelul au atacat Iranul. Conflictul a ucis mii de oameni, a zdruncinat piețele energetice globale și a fost în general nepopular în rândul publicului american.