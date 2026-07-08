Un lucrător umanitar care a organizat proiecțiile Campionatului Mondial în Gaza a fost ucis într-un atac israelian

Mohamed al-Wahidi, în vârstă de 57 de ani, directorul Comitetului Egiptean din Gaza, a lucrat ani de zile la proiecte de ajutor și dezvoltare în teritoriul palestinian. Mai recent, el a organizat transmisiunile meciurilor Cupei Mondiale în Fâșia Gaza, potrivit The Guardian.

Armata israeliană a confirmat atacul, spunând că al-Wahidi nu era ținta vizată și că racheta fusese îndreptată spre un „terorist din aripa militară a Hamas”.

Districtul Sabra din orașul Gaza a fost lovit cu aproximativ o oră înainte de începerea meciului Cupei Mondiale dintre Egipt și Argentina, pe care al-Wahidi ajutase să-l facă accesibil locuitorilor din oraș, care au ieșit în număr mare pentru a susține Egiptul. Potrivit familiei sale, acesta se afla într-un taxi în drum spre proiecția meciului în Tel al-Hawa, în sudul orașului Gaza, când o rachetă a lovit mașina în care se afla.

Se pare că șoferul său a supraviețuit, dar cel puțin alte trei persoane aflate pe strada din apropierea mașinii au fost ucise, inclusiv frații Fari și Hamza al-Deri, care se întorceau acasă de la un meci de fotbal.

Armata israeliană susține că ținta era un terorist Hamas

Un purtător de cuvânt al Forțelor de Apărare Israeliene (IDF) a declarat că al-Wahidi nu a fost ținta atacului.

„Ieri, IDF a lovit un terorist în aripa militară a Hamas, în timp ce acesta se afla într-un vehicul în nordul Fâșiei Gaza”, au declarat aceștia. „IDF este la curent cu afirmația conform căreia civili neimplicați au fost răniți în urma atacului. Incidentul este în curs de examinare. IDF regretă orice vătămare adusă persoanelor neimplicate și ia toate măsurile posibile pentru a atenua aceste daune.”

Purtătorul de cuvânt nu a avut alte comentarii cu privire la faptul dacă ținta vizată a fost ucisă sau rănită.