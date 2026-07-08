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Războiul din Gaza divide comunitatea evreiască din SUA. Sprijinul pentru Israel nu mai este unanim

Un nou sondaj arată diviziuni profunde în comunitatea evreiască din SUA privind Israelul și războiul din Gaza, diferențele fiind vizibile mai ales între evreii cu identitate religioasă și cei legați de iudaism prin cultură sau familie.
Războiul din Gaza divide comunitatea evreiască din SUA. Sprijinul pentru Israel nu mai este unanim
Participanți la un protest organizat în SUA împotriva acțiunilor Israelului în Gaza/sursa foto: X
Maria Miron
08 iul. 2026, 13:06, Știri externe
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Cea mai mare ruptură apare între evreii care se identifică în primul rând prin religie și cei care se consideră evrei prin origine, cultură sau legături familiale, dar nu au o afiliere religioasă. Pentru mulți evrei religioși, sprijinul pentru Israel rămâne o parte importantă a identității lor, în timp ce alții sunt mai puțin conectați emoțional la statul israelian și critică mai dur acțiunile acestuia în Gaza.

Potrivit unui sondaj realizat de Centrul AP-NORC pentru Cercetarea Afacerilor Publice, prezentat de Associated Press, opiniile evreilor americani despre Israel și războiul din Gaza diferă semnificativ în funcție de modul în care aceștia își definesc identitatea evreiască și de legătura lor cu religia. Aproximativ 7 din 10 evrei adulți din SUA se identifică și prin afiliere religioasă, în timp ce restul se consideră evrei mai ales prin tradiție familială, cultură sau origine.

Opinii divergente despre Israel și Gaza

În rândul evreilor americani cu afiliere religioasă, opiniile despre războiul din Gaza sunt împărțite. Aproximativ un sfert consideră că Israelul a comis genocid împotriva palestinienilor din Gaza, acuzație respinsă de guvernul israelian și de administrația americană.

Opiniile sunt mai critice în rândul evreilor fără afiliere religioasă. Patru din zece consideră că Israelul a comis genocid, iar doar doi din zece spun că operațiunile militare israeliene sunt justificate.

De asemenea, 74% afirmă că nu se simt atașați sau se simt prea puțin atașați de Israel. Un respondent care își definește identitatea mai ales prin cultură, nu prin religie, a declarat pentru Associated Press că se simte mai apropiat de Statele Unite decât de Israel. „Mă consider un fel de versiune americană a unui evreu. Am o patrie”, a explicat acesta, referindu-se la SUA. Totuși, el spune că este afectat de suferințele provocate de conflict: „Inima mea este frântă pentru tot ceea ce oamenii traversează acolo”.

Două tipuri de identitate evreiască

Sondajul face diferența între evreii cu afiliere religioasă și cei fără afiliere religioasă. Evreii cu afiliere religioasă sunt cei care își definesc identitatea evreiască și prin credință și practică religioasă, participând la servicii religioase și urmând tradițiile iudaice.

Evreii fără afiliere religioasă sunt persoane care se consideră evrei prin familie, cultură, istorie sau origine, dar care nu se identifică prin apartenența la o comunitate religioasă.

Diferența influențează și modul în care este privit Israelul. Evreii care participă regulat la servicii religioase sunt mai predispuși să se simtă apropiați de Israel și să considere importante legăturile cu statul israelian.

Sionismul, un alt punct de divizare

De asemenea, sondajul arată diferențe importante și în privința termenului „sionist”.

Potrivit definiției folosite de Enciclopedia Britannica, sionismul este o mișcare politică și națională apărută la sfârșitul secolului al XIX-lea, care susține dreptul poporului evreu la autodeterminare într-un stat propriu. În prezent, termenul este folosit atât de susținătorii existenței statului Israel ca stat evreiesc, cât și în dezbateri politice mai largi.

Aproximativ trei din zece evrei americani cu afiliere religioasă spun că termenul „sionist” îi descrie foarte bine, comparativ cu doar 6% dintre evreii fără afiliere religioasă. În același timp, 45% dintre evreii fără afiliere religioasă spun că termenul „sionist” îi descrie puțin sau deloc.

Un respondent evreu american a explicat că experiențele familiale au un rol important în modul în care oamenii privesc Israelul.

„Sunt mulți evrei americani ai căror bunici nu au trecut prin acea traumă. Dacă nu ai nicio legătură cu Israelul, dacă bunicii tăi au fost în siguranță în America, atunci nu cunoști lupta”, a spus acesta.

Conflictul a ajuns și în familii

Războiul din Gaza a provocat tensiuni și în relațiile personale ale evreilor americani. Sondajul arată că 55% dintre respondenți s-au simțit jigniți de comentarii despre Israel după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, în timp ce aproximativ patru din zece au avut neînțelegeri cu membri ai familiei pe această temă. De asemenea, aproape trei din zece spun că au rupt legătura cu cineva din cauza opiniilor exprimate la adresa Israelului.

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