Radu Miruță a semnat în Turcia extinderea Grupului operativ de combatere a minelor din Marea Neagră

Între Turcia, România și Bulgaria a fost semnat un acord privind „Memorandumul de înțelegere privind înființarea Grupului operativ de combatere a minelor din Marea Neagră (MCM Marea Neagră)”, anunță presa turcă.

Ministrul turc al Apărării Naționale, Yașar Güler, s-a întâlnit cu ministrul român al Apărării, Radu-Dinel Miruta, și cu ministrul bulgar al Apărării, Dimitar Stoyanov, aflați la Ankara pentru cel de-al 36-lea Summit NATO al șefilor de stat și de guvern. În cadrul întâlnirii desfășurate la Palatul Prezidențial, cei trei miniștri au semnat un acord privind conținutul „Memorandumului de Înțelegere privind înființarea Grupului de lucru pentru combaterea minelor din Marea Neagră (MCM Marea Neagră)”. Extinderea inițiativei Primul memorandum de înțelegere privind înființarea Grupului operativ de combatere a minelor din Marea Neagră (MCM Black Sea) a fost semnat oficial la 11 ianuarie 2024, tot la Istanbul, de către miniștrii apărării din România, Bulgaria și Turcia, reprezentând prima inițiativă trilaterală majoră a statelor riverane NATO pentru asigurarea securității navale regionale în contextul războiului din Ucraina.

Obiectivele înțelegerii sunt: combaterea minelor marine, depistarea, monitorizarea și neutralizarea minelor aflate în derivă în bazinele maritime ale celor trei țări.

Asigurarea libertății de navigație : Protejarea culoarelor comerciale maritime și a transporturilor de cereale sau mărfuri.

Misiuni conexe : Activități de căutare și salvare pe mare (SAR) în zonele afectate.

Protecția infrastructurii critice submarine : Extinderea mandatului acoperă monitorizarea și securizarea cablurilor de date și a conductelor submarine din Marea Neagră.

Conducerea grupului se schimbă la fiecare 6 luni . Turcia a asigurat comanda în prima jumătate a anului; Bulgaria preia comanda operativă; România a deținut anterior comanda (iulie 2025 – ianuarie 2026) și urmează să o reia în prima parte a anului 2027. Componența forței: Grupul operativ este format exclusiv din nave militare specializate (vânători de mine, dragoare și nave de suport) și echipe de scafandri EOD (Explosive Ordnance Disposal) aparținând celor trei state semnatare.Grupul a devenit pe deplin operațional la 1 iulie 2024. Până în prezent, au fost desfășurate zece activări oficiale de monitorizare și instruire ale forței.



Inițiativa are un caracter strict pașnic și defensiv, fiind complet aliniată cu standardele și structurile NATO, deși este gestionată exclusiv de cele trei țări riverane pentru a respecta prevederile Convenției de la Montreux privind tranzitul navelor militare prin Strâmtori. Memorandumul are o valabilitate inițială de trei ani, oferind totodată posibilitatea ca alte state aliate sau partenere să asiste la operațiuni cu statut de observatori sau suport logistic.

Vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu” va participa, în perioada 9 – 24 iulie 2026, la cea de a XI-a activare a MCM BS TG, cu misiunea principală de monitorizare a zonei de responsabilitate maritimă și de asigurare a libertății de navigație în raioanele maritime în care se vor desfășura activități de instruire în cadrul Exercițiului multinațional BREEZE 2026.”, susține Direcţia Informare şi Relaţii Publice din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.