Oana Țoiu, discuții cu Marco Rubio și alți miniștri de Externe prezenți la Summit: Miza noastră, să creștem profilul de furnizor de securitate

Ministra Oana Țoiu a prezentat un bilanț privind evoluția investițiilor de apărare în încercarea de a respecta ținta de 5% din PIB, adoptată la Summitul de la Haga din 2025 și a enumerat și prioritățile României în cadrul NATO

„Am închis anul trecut cu 2,2% pe costuri de apărare directe și am depășit 3% împreună cu investițiile conexe iar armata trece printr-un proces accelerat de modernizare.

Prioritizarea Flancului Estic și a Mării Negre

Un obiectiv important pe agenda noastră este conștientizarea riscurilor crescute pe flancul estic. Miza este clară: ca în reașezarea capabilităților NATO atât Flancul Estic cât și Marea Neagră să fie prioritare în capacitatea colectivă de descurajare”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de șefa diplomației de la București.

În marja summitului găzduit de omologul turc Hakan Fidan,Oana Țoiu a avut discuții de securitate extrem de importante cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, dar și cu miniștrii de externe din statele Golfului. Discuțiile au fost axate pe sprijinul acordat Ucrainei, și crizele de securitate din Ormuz și de la Marea Neagră.

„Am analizat împreună cu miniștri de externe NATO și cu Oman, Qatar, Emiratele Arabe Unite și Kuweitul crizele actuale de securitate și a urmat o sesiune dedicată lecțiilor din războiul din Ucraina. Lecțiile din Ucraina ne arată că modernizarea războiului cere inovații și colaborare și în industria de apărare și am discutat despre atacurile recente, angajamentele liderilor pentru susținerea rezilienței Ucrainei, și nevoia conectării mai bune a infrastructurii energetice în pregătirea iernii și a conectării economiilor pentru a susține creșterea acestora”, se arată în mesajul ministrei.

Memorandumul SUA-Iran și libertatea navigației în Ormuz

Oana Țoiu a discutat direct cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și cu omologii din Golf despre Memorandumul de înțelegere dintre SUA și Iran

„Memorandumul de înțelegere dintre SUA și Iran este un pas real spre detensionare și spre reluarea liberei circulații în Strâmtoarea Ormuz. Susținem împreună ca inacceptabile cerințele de taxe de trecere prin Strâmtoare pentru că nu putem permite ca amenințările cu violența să devină profitabile iar cele opt decenii cu culoare de navigație libere în apele internaționale sunt cea mai bună dovadă că asta ne susține economiile și comerțul global”, notează Țoiu.

„Am vorbit despre experiența noastră concretă la Marea Neagră, MCM Black Sea pentru deminare cu Bulgaria și Turcia, pentru că acum deminarea este necesară pentru refacerea libertății de navigație iar România are experiență diplomatică și de apărare în formatele internaționale de colaborare. Suntem parte a inițiativei franco-britanice pentru restabilirea navigației în Ormuz și a lucrăm cu Departamentul de stat al SUA pentru a avansa efortul diplomatic comun în inițiativa lor Maritime Freedom Construct”, conchide Țoiu.