Două state din Orientul Mijlociu grăbesc dezvoltarea unor conducte petroliere pentru a evita tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz

Măsurile vin într-un moment în care piețele internaționale se confruntă cu incertitudini privind aprovizionarea cu petrol, iar statele producătoare caută soluții pentru menținerea exporturilor.

Guvernul de la Bagdad a aprobat recent extinderea capacității conductei care leagă regiunea Kurdistan de Turcia, una dintre cele mai importante alternative la ruta maritimă prin Strâmtoarea Ormuz, scrie CNBC.

Capacitatea acestei infrastructuri urmează să crească de la aproximativ 220.000 de barili pe zi la 770.000 de barili pe zi.

Exportul petrolului în afara Strâmtorii Ormuz susține economia Irakului

Noua strategie este esențială pentru economia irakiană, având în vedere dependența ridicată a țării de veniturile generate de sectorul petrolier.

Potrivit datelor Băncii Mondiale, industria petrolului a contribuit cu peste jumătate din produsul intern brut real al Irakului în 2025.

Datele companiei de analiză QuantCube Technology arată că exporturile de petrol ale Irakului au fost afectate sever după izbucnirea conflictului regional și limitarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz. În luna aprilie, exporturile prin această rută au coborât la aproximativ 10 milioane de barili, comparativ cu 93 de milioane de barili înainte de escaladarea tensiunilor.

Prin accesul la portul turcesc Ceyhan, conducta Kurdistan-Turcia oferă una dintre puținele opțiuni viabile pentru menținerea fluxurilor de export către piețele internaționale.

Exportul petrolului în afara Strâmtorii Ormuz determină investiții masive în Emiratele Arabe Unite

În paralel, Emiratele Arabe Unite accelerează construcția unei noi conducte Vest-Est care va conecta câmpurile petroliere de portul Fujairah, situat în afara Golfului Persic.

Proiectul, programat să devină operațional în 2027, va permite companiei petroliere naționale ADNOC să își dubleze capacitatea de export.

Autoritățile de la Abu Dhabi consideră că investiția este necesară pentru a răspunde cererii globale de energie și pentru a reduce vulnerabilitatea exporturilor la eventualele blocaje din Strâmtoarea Ormuz.

Analiștii apreciază că Emiratele beneficiază deja de avantajul strategic al terminalului Fujairah, una dintre cele mai importante facilități petroliere din regiune.

Exportul petrolului în afara Strâmtorii Ormuz rămâne vulnerabil la riscurile de securitate

Cu toate acestea, rutele alternative nu sunt complet ferite de riscuri. În ultimele luni, mai multe infrastructuri energetice din regiune au fost vizate de atacuri, inclusiv conducta est-vest din Arabia Saudită și terminalul Fujairah.

Înaintea conflictului, aproximativ 20 de milioane de barili de petrol și produse petroliere tranzitau zilnic Strâmtoarea Ormuz. Capacitatea totală a rutelor alternative dezvoltate de Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite este estimată între 3,5 și 5,5 milioane de barili pe zi, insuficientă pentru a compensa integral pierderea fluxurilor tradiționale.

Specialiștii avertizează că dezvoltarea unor noi coridoare energetice necesită investiții de miliarde de dolari, ani de construcție și acorduri regionale complexe.

Între timp, traficul prin Strâmtoarea Ormuz rămâne sub nivelurile anterioare conflictului, menținând presiunea asupra piețelor energetice globale și asupra prețului petrolului.