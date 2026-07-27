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Pompierii români din Franța au fost transferați în regiunea Provence-Alpes-Côte d’Azur. Mesajul transmis de Macron în română

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), informează, luni, că pompierii trimiși în Franța pentru sprijin acordat în stingerea și prevenirea incendiilor de pădure, au fost mutați în regiunea Provence-Alpes-Côte d’Azur. Președintele Franței, Emmanuel Macron a transmis, duminică, un mesaj de recunoștință în limba română.
Pompierii români din Franța au fost transferați în regiunea Provence-Alpes-Côte d’Azur. Mesajul transmis de Macron în română
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Sursă foto: IGSU și X / Emmanuel Macron. Colaj
Daiana Rob
27 iul. 2026, 10:30, Social
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Decizia a fost luată pentru sprijinirea autorităților franceze în gestionarea unui incendiu major de vegetație care se manifestă în zona Pontevès, potrivit IGSU.

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În timpul nopții, pompierii români au instalat baza de operații în localitatea Correns, de unde au fost ulterior dislocați în teren pentru executarea unei misiuni de stingere a incendiului.

„Misiunea a vizat limitarea propagării flăcărilor în proximitatea unui drum de acces, în scopul securizării acestuia și asigurării condițiilor necesare pentru deplasarea în siguranță a autospecialelor către zona de intervenție”, transmite IGSU.

Pompierii români se află în Franța încă de la începutul lunii iulie. Salvatorii români au fost trimiși pentru sprijin prin Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. În urma agravării situației incendiilor de pădure, aceștia au fost redirecționați din Departamentul Pyrénées-Orientales către Departamentul Var, în regiunea Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Modulul român rămâne pregătit să intervină ori de câte ori situația operativă o impune, sub coordonarea autorităților franceze, potrivit IGSU.

Duminică, președintele francez Emmanuel Macron a mulțumit României, pentru sprijinul oferit. Mesajul scurt, dar de impact, a fost scris chiar în limba română: „Mulțumesc, România!”. Acesta a fost însoțit de o fotografie în care pompierii lucrau pentru stingerea flăcărilor unui incendiu.

 

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