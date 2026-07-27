Mai multe trenuri între Gara de Nord și Aeroportul Henri Coandă nu vor circula în noaptea de 30 spre 31 iulie

CFR Călători a anunțat că, din cauza unor lucrări de infrastructură, face modificări în circulația unor trenuri între Gara de Nord și Aeroportul Henri Conadă în noaptea de 30 spre 31 iulie.