Prima pagină » Social » Mai multe trenuri între Gara de Nord și Aeroportul Henri Coandă nu vor circula în noaptea de 30 spre 31 iulie

Mai multe trenuri între Gara de Nord și Aeroportul Henri Coandă nu vor circula în noaptea de 30 spre 31 iulie

CFR Călători a anunțat că, din cauza unor lucrări de infrastructură, face modificări în circulația unor trenuri între Gara de Nord și Aeroportul Henri Conadă în noaptea de 30 spre 31 iulie.
Mai multe trenuri între Gara de Nord și Aeroportul Henri Coandă nu vor circula în noaptea de 30 spre 31 iulie
EDUARD VINATORU / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
27 iul. 2026, 10:45, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit companiei de transport, pentru efectuarea unor lucrări la infrastructura feroviară pe linia București Nord – Aeroportul Internațional Henri Coandă, vor interveni modificări în circulația trenurilor în noaptea de 30 spre 31 iulie, în intervalul orar 00:20–03:00.

Astfel, următoarele trenuri nu vor circula:
-R-M 7901 București Nord (plecare 00:30) – Parc Mogoșoaia – Aeroport Henri Coandă (sosire 00:51)
-R-M 7902 Aeroport Henri Coandă (plecare 00:32) – Parc Mogoșoaia – București Nord (sosire 00:57)
-R-M 7903 București Nord (plecare 01:50) – Parc Mogoșoaia – Aeroport Henri Coandă (sosire 02:11)
-R-M 7904 Aeroport Henri Coandă (plecare 01:12) – Parc Mogoșoaia – București Nord (sosire 01:37)
-R-M 7906 Aeroport Henri Coandă (plecare 02:32) – Parc Mogoșoaia – București Nord (sosire 02:57) .

Compania anunță că vor circula pentru asigurarea traficului de călători:
-R-M 7961 București Nord (plecare 00:30) – Aeroport Henri Coandă (sosire 00:58)
-R-M 7962 Aeroport Henri Coandă (plecare 00:39) – București Nord (sosire 01:12)
-R-M 7964 Aeroport Henri Coandă (plecare 01:39) – București Nord (sosire 02:12).

Recomandarea video

Sondaj: Cum ar trebui să procedeze Armata Română în cazul dronelor care intră în spațiul nostru aerian?
G4Media
Gafă sinistră, în direct, la nunta verii în fotbal: „Aici vor avea loc funeraliile căpitanului naționalei!”
GSP.ro
Elon Musk prezice că Inteligența Artificială va face ca banii să nu mai conteze în anul 2036
Gandul
Prima fotografie cu Rareș Cojoc și noua iubită. Cei doi sunt în vacanță
Cancan
Gigi Becali a decis ce face cu toții banii când se trece la euro digital: Luțu și soția Luminița, direct vizați!
Prosport
Român întors acasă după 25 de ani în Germania: „Și urzica e mai faină aici decât trandafirii dincolo”
Libertatea
Greșeala pe care mulți o fac în timpul furtunilor. Ce se poate întâmpla cu electrocasnicele din casă
CSID
România va avea o nouă marcă auto din CHINA! Ce știm până acum despre GAC AION?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia