Obiceiul de seară care ar putea încetini declinul memoriei după 50 de ani. Cercetătorii spun că nu contează doar ce mănânci, ci și la ce oră

Deși concluziile sunt încă preliminare și trebuie confirmate prin cercetări mai ample, specialiștii spun că momentul în care mâncăm ar putea deveni un factor important în prevenirea declinului cognitiv, scrie The Guardian.

Descoperirea cercetătorilor

Studiul, realizat de cercetători de la Rutgers University din Statele Unite, a inclus 47 de femei cu vârste cuprinse între 50 și 79 de ani, toate supraponderale sau cu obezitate. Participantele au urmat timp de șase luni o dietă cu un deficit de aproximativ 500 de calorii pe zi. Diferența a fost că jumătate dintre ele au fost încurajate să consume toate mesele într-un interval de aproximativ nouă ore, de regulă între orele 10:00 și 18:00. Celelalte și-au distribuit mesele pe parcursul a aproximativ 12 ore.

La finalul studiului, ambele grupuri au slăbit în medie aproximativ șapte kilograme. Cu toate acestea, femeile care au mâncat într-un interval mai scurt au obținut rezultate mai bune la testele care evaluau planificarea, orientarea spațială și capacitatea de rezolvare a problemelor. Cercetătorii au observat și indicii privind o memorie și o capacitate de învățare ușor mai bune, deși diferențele nu au fost evidente la toate testele cognitive.

De ce ar conta ora la care mâncăm

Profesorul Sue Shapses, coordonatoarea cercetării, spune că pierderea în greutate este deja cunoscută pentru efectele sale benefice asupra sănătății creierului, însă limitarea intervalului în care sunt consumate alimentele ar putea aduce avantaje suplimentare. O posibilă explicație este legată de ritmul circadian, metabolism și nivelul inflamației din organism. Evitarea meselor târzii ar putea contribui la un control mai bun al glicemiei și la reducerea proceselor inflamatorii, factori asociați cu menținerea funcțiilor cognitive.

Demența, un flagel tot mai frecvent

Potrivit specialiștilor, demența este una dintre principalele cauze de deces la nivel mondial, provocând aproape două milioane de decese anual. Deși vârsta și moștenirea genetică nu pot fi schimbate, cercetările arată că aproape jumătate dintre cazuri ar putea fi prevenite sau întârziate prin modificarea stilului de viață. Obezitatea la vârsta mijlocie este asociată cu un risc cu aproximativ 30% mai mare de apariție a demenței la bătrânețe.

Evitarea meselor târzii ar putea avea mai multe beneficii

Rezultatele se adaugă altor cercetări care sugerează că organismul funcționează mai bine atunci când perioada fără alimente din timpul nopții este mai lungă. O analiză publicată la începutul acestui an a arătat că persoanele care termină de mâncat înainte de ora 19:00 au înregistrat îmbunătățiri ale greutății corporale, tensiunii arteriale, circumferinței taliei și altor indicatori ai sănătății metabolice.

Profesorul Wendy Hall, specialist în științele nutriției la King’s College London, care nu a participat la studiu, consideră că limitarea intervalului de alimentație reprezintă o ipoteză plauzibilă pentru protejarea sănătății creierului, însă avertizează că rezultatele trebuie interpretate cu prudență până la publicarea studiului complet și evaluarea sa de către alți cercetători. Deocamdată, concluziile oferă un indiciu că nu doar ceea ce punem în farfurie, ci și momentul în care alegem să mâncăm ar putea influența felul în care creierul îmbătrânește.