Incendiu la o fabrică de prelucrare a lemnului din Bistrița – Nădăud. Acoperișul unui atelier a luat foc

Potrivit ISU Bistrița – Năsăud, incendiul se manifestă pe o suprafață de 800–1.000 mp. Din incinta fabricii au fost scoase mai multe butelii de gaz.

Pompierii au intervenit la caz cu patru autospeciale de stingere, o autospecială de lucru și salvare de la înălțime, un echipaj de prim ajutor SMURD. Pentru stingerea incendiului lucrează și voluntari SVSU din Prundu Bârgăului, Josenii Bârgăului și Livezile.

„Pe timpul intervenției au fost identificate 15 butelii, dintre care 5 încărcate cu gaz. Toate au fost izolate de zona de manifestare a incendiului, fiind eliminate riscurile asociate acestora”, anunță ISU Bistrița-Năsăud.

Potrivit pompierilor, până în acest moment, nu sunt înregistrate victime, iar incendiul nu s-a răspândit la construcțiile învecinate.

Salvatorii spun că intervenția pentru lichidarea incendiului este în curs de desfășurare.