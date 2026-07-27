O dronă a intrat în spațiul aerian românesc în apropiere de Sulina. A fost emis mesaj Ro-Alert

MApN a transmis că sistemul de supraveghere radar a detectat luni o țintă aeriană la est de Sulina.

Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au fost ridicate de la sol la ora 8:53 pentru monitorizarea situației.

„Ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, după care a trecut frontiera, îndreptându-se către Ucraina. La scurt timp, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean”, a anunțat MApN.

Un mesaj Ro-Alert a fost emis la ora 8:47.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată: 90 de minute”, se arată în mesaj.

Ambasadorul rus, convocat la MAE

convocat Ambasadorul Federației Ruse la București a fostla Ministerul de Externe.