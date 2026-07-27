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O dronă a intrat în spațiul aerian românesc în apropiere de Sulina. A fost emis mesaj Ro-Alert

O dronă a fost detectată luni dimineața de sistemul radar al Ministerului Apărării la est de Sulina. Două aeronave F-16 au fost ridicate pentru monitorizarea situației, iar autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru populație.
O dronă a intrat în spațiul aerian românesc în apropiere de Sulina. A fost emis mesaj Ro-Alert
Foto: MApN
Cosmin Pirv
27 iul. 2026, 09:47, Social
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MApN a transmis că sistemul de supraveghere radar a detectat luni o țintă aeriană la est de Sulina.

Două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au fost ridicate de la sol la ora 8:53 pentru monitorizarea situației.

„Ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, după care a trecut frontiera, îndreptându-se către Ucraina. La scurt timp, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean”, a anunțat MApN.

Un mesaj Ro-Alert a fost emis la ora 8:47.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată: 90 de minute”, se arată în mesaj.

Ambasadorul rus, convocat la MAE

Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la Ministerul de Externe.

„Convocarea ambasadorului Rusiei la București este o măsură de protest a României. Așa cum știți, am făcut asta și după incidentul dronei de la Galați și în alte instanțe în care drone  au intrat ilegal și neautorizat în spațiul nostru aerian. Așa cum știți, ca de fiecare dată, aceste conversații, notele de protest, precum și măsurile luate, sunt anunțate ulterior”, a declarat luni Oana Țoiu, la Digi24.

Declarațiile ministrei vin după ce Forțele Aeriene ale României au doborât trei drone în trei zile consecutive. Vineri, un F-16 a doborât o dronă deasupra Buzăului, sâmbătă, a fost doborâtă o dronă în apropierea graniței, și duminică, un alt F-16  a doborât o dronă în apropiere de Sulina.

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