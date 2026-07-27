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Ucraina vizează un prototip al sistemului european antibalistic „Freyja” până la jumătatea anului 2027

Ucraina își propune ca primul prototip funcțional al sistemului european de apărare antirachetă „Freyja” să fie gata până la mijlocul anului viitor. Proiectul, care reunește mai multe state și companii, are scopul de a crea o alternativă mai accesibilă la sistemul american Patriot.
Ucraina vizează un prototip al sistemului european antibalistic „Freyja” până la jumătatea anului 2027
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
27 iul. 2026, 10:51, Știri externe
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David Aloian, secretar adjunct al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei și coordonator al proiectului „Freyja”, a declarat că obiectivul autorităților de la Kiev este realizarea unui prototip care să demonstreze primele rezultate practice în prima jumătate a anului viitor. 

„Având în vedere intervalul de timp foarte strâns, ne-am propus un obiectiv ambițios: să avem un produs minim viabil, gata până în prima jumătate a anului viitor. Este vorba despre un prototip capabil să demonstreze deja primele rezultate practice”, a declarat Aloian, citat de Reuters

Oficialul a mai anunțat că în perioada următoare urmează să se reunească pentru prima dată comitetul internațional însărcinat cu estimarea costurilor de cercetare și dezvoltare ale proiectului. 

O coaliție formată din lipsa de rachete interceptoare

Inițiativa a fost lansată oficial în urmă cu două săptămâni, sub numele „Coaliția Antirachetă Balistică și reunește, pe lângă Ucraina, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Norvegia, Spania, Suedia și Regatul Unit, precum și reprezentanți ai industriei de apărare. 

Proiectul s-a format pe fondul lipsei de sisteme Patriot pentru Ucraina, sisteme cruciale pentru apărarea sa aeriană, dar și în contextul atacurilor rusești din ultimele săptămâni. 

Livrările acestor sisteme au fost afectate de disponibilitatea redusă a stocurilor, cauzată de războiul din Orientul Mijlociu, ciclul lung de producție și volatilitatea politică Washington-Kiev. 

Rachetă ucraineană și tehnologie europeană

Kievul intenționează să contribuie la proiect cu un lansator și o rachetă interceptoare, despre care președintele Volodimir Zelenski a afirmat că se află în faza de testare. 

Ucraina solicită aliaților europeni să furnizeze tehnologii precum radare moderne, senzori și sisteme de ghidare și control al rachetelor. 

Compania ucraineană Fire Point va coordona componenta industrială a proiectului și a încheiat deja un acord cu producătorul german Hensoldt pentru furnizarea radarului necesar noului sistem. 

„Logica generală a acestui sistem este aceea a unei arhitecturi deschise. Dacă Danemarca spune: Vreau sistemul „Freyja” cu un radar Weibel de fabricație daneză, este în regulă. Dacă Suedia spune că dorește sistemul Saab, nici aceasta nu reprezintă o problemă”, a explicat Aloian. 

În plus, pentru a asigura o finanțare stabilă și un ritm rapid de execuție, autoritățile iau în calcul crearea unui fond special dedicat proiectului. 

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