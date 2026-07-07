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Oana Țoiu, la Summitul NATO de la Ankara, s-a fotografiat alături de Mark Rutte. Mesaj de susținere pentru rolul României în Alianță

Ministra afacerilor externe, Oana Țoiu, participă în perioada 7–8 iulie 2026 la Summit-ul NATO de la Ankara, în cadrul delegației oficiale a României conduse de Nicușor Dan.
Oana Țoiu, la Summitul NATO de la Ankara, s-a fotografiat alături de Mark Rutte. Mesaj de susținere pentru rolul României în Alianță
Andrei Rachieru
07 iul. 2026, 16:39, Politic
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Evenimentul are loc într-un context regional și internațional marcat de războiul din Ucraina și de tensiuni sporite în zona Mării Negre și a Orientului Mijlociu.

Mandatul delegației României la NATO

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe, mandatul delegației române vizează întărirea capacității de descurajare și apărare pe Flancul Estic al Alianței, consolidarea securității maritime la Marea Neagră și promovarea României ca aliat de încredere, furnizor de securitate și stat care își respectă angajamentele asumate în cadrul NATO.

De asemenea, România își reafirmă obiectivul de revitalizare a industriei naționale de apărare, pentru a contribui la capabilitățile necesare planurilor de apărare ale Alianței.

În marja Summit-ului, șefa diplomației române a participat la reuniunea miniștrilor de externe ai statelor membre NATO și ai Ucrainei, în formatul Consiliului NATO–Ucraina, unde a subliniat importanța unei soluții juste și durabile a războiului, cu respectarea dreptului internațional, esențială pentru securitatea europeană și pentru stabilitatea Mării Negre.

Discuțiile au vizat și amenințările hibride, precum și consolidarea capacității de analiză și prevenire a acestora.

Totodată, Oana Țoiu a luat parte la reuniunea informală NATO cu miniștrii de externe din statele Inițiativei de Cooperare de la Istanbul, găzduită de ministrul turc de externe, Hakan Fidan. Agenda discuțiilor a inclus securitatea maritimă și energetică, protejarea infrastructurii critice, reziliența și combaterea terorismului.

Apariție publică alături de Mark Rutte

Un moment remarcat în cadrul Summitului a fost apariția publică a ministrului român de externe alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, cei doi fiind fotografiați împreună în cadrul evenimentelor oficiale. Imaginea a fost interpretată ca un semnal de susținere și vizibilitate a României în structurile de conducere ale Alianței Nord-Atlantice.

În cadrul vizitei, delegația română a avut și o întrevedere cu o delegație bipartizană a Congresului Statelor Unite, fiind reconfirmată importanța Parteneriatului Strategic România–SUA și rolul Congresului american în menținerea angajamentelor SUA față de NATO.

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