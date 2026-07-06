Mark Rutte, înaintea summitului NATO: Nimeni nu știe ce ar fi nevoie pentru a-l convinge pe Putin să vină la masa negocierilor

Șeful NATO, Mark Rutte, a afirmat luni, înaintea summitului NATO de la Ankara, că nu știe cum ar putea fi convins președintele rus Vladimir Putin să participe la negocierile de pace cu Ucraina.

„Când vine vorba de procesul de pace, evident, e nevoie de doi pentru a dansa tango. Volodimir Zelenski este dispus să se așeze la masă cu Putin, indiferent de format, pentru a pune capăt acestui război teribil. Și, evident, până acum, Putin a refuzat”, a spus Rutte.

El a subliniat că este „dificil să-i ghicești gândurile și intențiile” lui Putin.

„Nu pot prevedea ce ar trebui să se întâmple pentru ca Putin să vină la masa negocierilor. Cred că nimeni din această sală nu poate prevedea asta”, a completat șeful NATO.

În discursul său, Rutte a condamnat atacurile recente lansate de Rusia asupra Ucrainei și a îndemnat aliații să ofere tot ceea ce are nevoie Ucraina.

„Putin este dispus să sacrifice până la 35.000 dintre oamenii săi proprii, ceea ce este o nebunie pe câmpul de luptă. Vă puteți imagina ce impact are acest lucru asupra tuturor acelor familii?”, a adăugat el.

Trump crede că la Summitul NATO ar putea încheia războiul din Ucraina

Comentariile făcute de Rutte au avut loc în aceeași zi în care președintele american Donald Trump a afirmat, la Casa Albă, că la Summitul NATO ar putea încheia războiul din Ucraina.

„Cred că ne apropiem mult mai mult decât își dau seama oamenii. Președintele Putin vrea să se încheie. Vă voi spune asta foarte hotărât. Am avut o discuție telefonică bună. Președintele Zelenski, de fapt, vrea să se încheie acum.

Ne vom duce la NATO și vom discuta despre asta. Și cred că vom reuși să încheiem totul”, a declarat astăzi Donald Trump.

Întâlnire Trump-Zelenski la Ankara

Președintele american Donald Trump se va întâlni miercuri cu Volodimir Zelenski, la summitul NATO din Turcia, programat în perioada 7-8 iulie, într-un moment tensionat pentru relațiile dintre Washington și aliații europeni.

Relația dintre Trump și Zelenski a fost una oscilantă. În campania prezidențială, Trump promisese că va pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei într-o singură zi după revenirea la Casa Albă, însă până acum nu a reușit să obțină un acord.