George Simion, președintele AUR, despre discuțiile de a vota Guvernul Veștea: „Nicușor Dan și Eugen Tomac au mințit. Mohammad Murad a fost la Vila Lac 1 și a stat la discuții despre vot”

„Nu pot să confirm (n.r dacă l-a sunat Eugen Tomac). Din punct de vedere al atitudinii publice,a face publice niște discuții care au fost private, nu o să mă caracterizeze. Ce pot să vă spun este că atât Nicușor Dan cât și Eugen Tomac au mințit. De ce spun asta? Pentru că luni de dimineață la o zi după nominalizarea lui Adrian Veștea, un parlamentar AUR a fost la Vila Lac 1 și a stat la discuții despre vot, despre atingerea numărului de 233 de parlamentari care să-l voteze pe domnul Veștea cu parlamentarul AUR Muhammad Murad, lucru spus public.(…)

Domnul Murad m-a informat, mi-a spus ce a vorbit, mi-a spus ce documente a trimis mai departe și suntem într-o relație mult mai bună decât își imaginează unii și alții care la fiecare vot creează tabere și dezertori din AUR care nu mai se arată odată. Deci Nicușor Dan și cu Eugen Tomac au mințit. Eugen Tomac a spus că nu a discutat cu AUR și SOS, doar cu niște parlamentari independenți. (…)

Eu am încredere în toți parlamentarii AUR. Au demonstrat de mai multe ori că nu sunt trădători. Am spus-o și legat de domnul Murad în cazul dumneavoastră particular, că m-a asigurat că el s-a născut în altă parte, dar iubește și aici o să moară România și că din zona de unde vine dumnealui din Orientul Mijlociu, din Liban, cea mai mare rușine ar fi să trădeze”, a povestit George Simion.

„Nu avea rost să mă duc la Vila Lac 1. Președinția Senatului ar fi normal să ne revină, dar nu la pachet cu instalarea Guvernului Veștea”

Liderul AUR susține că a refuzat să meargă și el la Vila Lac 1 pentru negocieri, deși a fost chemat:

„Nu (n.r. n-am fost la Vila Lac) Nu, Nu. Nu. N-am fost nici la dărâmarea Guvernului Bolojan. Nu, n-am fost .. Am avut discuții, dar nu văd sensul. Am fost chemați la Villa Lac pentru o întâlnire cu domnul Veștea. Nu avea rost să mă duc. Am purtat discuții la Parlament în sensul moțiunii de cenzură. Am purtat discuții la Parlament pentru votarea Guvernului Veștea. Am participat la nenumărate discuții, dar nu am promis în nicio clipă că unii încearcă să insinueze în spațiu public că eu aș fi promis, mi-aș fi dat cuvântul că vom vota Guvernul Veștea. Asta e o aberație. (…).

Președinția Senatului ar fi normal să ne revină, dar nu la pachet cu instalarea Guvernului Veștea. Pentru că dacă domnii care vor să scape de Ilie Bolojan, de PNL, din structurile Camerei și Senatului consfințesc decesul acestei coaliții, n-a murit, e doar în comă probabil, indusă de către Nicușor Dan. Profundă! Noi merităm președinția Senatului. Înțeleg că există temeri, că după aceea merge suspendarea mai departe și vine un președinte interimar. Înțeleg. Aveți de ales între Mircea Abrudean și un reprezentant al AUR. Fără asta nu se poate”.

Ce i s-a oferit lui Simion să voteze Guvernul Veștea? George Simion, președinte AUR: „Nimic, minciuni. Nu înseamnă că am spus cuiva, da, noi votăm acest guvern”

„Duminică la 9 dimineața au anunțat că, a anunțat Nicușor Dan că îl nominalizează pe Veștea. Noi duminică la ora 13, inclusiv eu, am postat poziția partidului care a rămas aceeași. Faptul că pe măsură ce treceau zilele, era mult mai mare disperare. Am fost chemați la diferite discuții. Nu înseamnă că am spus cuiva, da, noi votăm acest guvern. Acum suntem într-o situație. (…) Ei probabil în ultimele ore și în ultimele zile ar fi zis orice și ar fi făcut orice. Dar erau minciuni. Și oricine spune altcineva că se țineau de cuvânt.

Realitatea este că Nicușor Dan și alții gen Sorin Grindeanu spun în continuare nu AUR, nu George Simion. Situația nu s-a schimbat. Eu n-am putut decât să fiu loial oamenilor care ne-au votat și să acționez în consecință. (…)

De 35 de ani există în spațiu public un spectru al trădării și lumea s-a obișnuit cu fel de fel de mișmașuri. Noi am rămas dincolo de ele și acționăm pe baza unor principii și din loialitate față de votanții noștri. Știu că și dumneavoastră în cariera dumneavoastră jurnalistică, în momentul în care simțeați că vi se pune pumnul în gură sau se încalcă principiile la care țineți, ați pus până aici și ați mers mai departe, în altă formulă. E normal să dăm un exemplu”, a declarat Simion în OFF The Record.