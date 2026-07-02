Prima pagină » Știri externe » Ce se întâmpla în secret în timpul negocierilor SUA-Iran: temeri privind asasinarea unor lideri

Ce se întâmpla în secret în timpul negocierilor SUA-Iran: temeri privind asasinarea unor lideri

Statele Unite se temeau că Israelul ar putea încerca să asasineze lideri iranieni în timpul negocierilor diplomatice dintre Washington și Teheran, potrivit unor actuali și foști oficiali americani citați de The New York Times.
Ce se întâmpla în secret în timpul negocierilor SUA-Iran: temeri privind asasinarea unor lideri
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
03 iul. 2026, 01:20, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Conform publicației, citată de Le Figaro, administrația americană era îngrijorată că Israelul ar putea viza doi oficiali iranieni de rang înalt în perioada în care SUA purtau, în primăvară, negocieri sensibile cu Iranul pentru un acord de pace provizoriu.

Principalele temeri îi vizau pe ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, și pe președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Deși eliminarea unor lideri iranieni a reprezentat un element important al strategiei Israelului de la începutul conflictului, administrația americană considera că un atac asupra celor doi oficiali implicați în negocieri ar fi putut compromite discuțiile și ar fi dus la reluarea ostilităților.

Potrivit surselor citate, administrația Trump a mers până la a solicita mai multor state din regiune să avertizeze discret autoritățile iraniene cu privire la riscul unei operațiuni israeliene îndreptate împotriva principalilor negociatori ai Teheranului.

În primele luni ale războiului, Israelul a vizat mai mulți oficiali iranieni de rang înalt, inclusiv persoane considerate la Washington drept potențiali interlocutori. Printre acestea s-au numărat Ali Larijani, responsabil pentru securitatea națională, și fostul ministru de Externe Kamal Kharazi, care au fost uciși în atacuri israeliene în timp ce participau la schimburi de mesaje și contacte cu Statele Unite.

Noi întâlniri în Qatar și Elveția

În aprilie, cu ocazia deplasării lui Mohammad Bagher Ghalibaf la Islamabad pentru o întâlnire cu vicepreședintele american JD Vance, autoritățile iraniene au cerut, prin intermediul Pakistanului și Qatarului, garanții de securitate, temându-se de o posibilă tentativă de asasinat menită să saboteze negocierile.

Avioane de luptă pakistaneze au escortat aeronava care transporta delegația iraniană atât la sosirea în Pakistan, cât și la întoarcere.

Potrivit acelorași surse, o alertă privind o posibilă amenințare israeliană a determinat aeronava să aterizeze de urgență la Mashhad, înainte ca delegația să își continue drumul spre Teheran pe cale rutieră.

În ciuda acestui incident, Abbas Araghchi și Mohammad Bagher Ghalibaf au continuat negocierile cu Statele Unite, participând la noi întâlniri în Qatar, în luna mai, și în Elveția, în iunie.

Citește și

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Aici s-a născut Gigi Becali » Satul care nu mai există și drama ascunsă din spatele patronului FCSB: aruncați din vagoanele de vite în mijlocul Bărăganului
GSP.ro
Inundația de la Piața Victoriei 2 amintește de un incident grav, de care mulți călători nu știu. Cum a fost inundată Piața Unirii într-o primăvară, iar apa depășea peronul cu 1,5 metri. „Ceaușescu era negru de supărare”
Gandul
Cel mai ieftin oraș din România. O garsonieră costă 7.500€ acum, în luna iulie 2026
Cancan
Mayra, fiica lui Ilie Dumitrescu, poze fără inhibiții la 20 de ani! Apariția cu care a întors toate privirile
Prosport
Fosta vilă de protocol a familiei Ceaușescu din Delta Dunării, construită de primul șef de informații în perioada interbelică, rămâne nefolosită. Proprietar: „Va intra într-un program de reparații capitale”
Libertatea
Zodia care se îngrașă în iulie 2026. Experții în astrologie avertizează: „În această lună, te-ai putea confrunta cu unele probleme de sănătate”
CSID
Oltcit, relansat la Craiova sub umbrela Ford? Cum ar putea arăta și ce dotări ar avea, în 2026, noua mașină românească
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da