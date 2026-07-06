Îngrijorare la NATO. De ce un armistițiu în Ucraina ar putea crește pericolul pentru statele membre ale alianței

Strategii NATO avertizează că un armistițiu între ucraineni și ruși ar putea fi o capcană, potrivit The Kyiv Independent. Experții spun că un armistițiu ar oferi Ucrainei o pauză foarte necesară, dar ar putea pune în pericol securitatea statelor NATO de-a lungul frontierei cu Rusia.

Concret, rușii ar avea timp să-și întărească și să-și modernizeze armata ceea ce s-ar transforma într-o mare amenințare pentru statele din vecinătate.

Rușii își modernizează deja infrastructura militară din vestul și nord-vestul țării, iar o armată întărită ar crește amenințarea în apropierea granițelor baltice și nordice.

Europenii încearcă să afle cât de departe este Rusia dispusă să meargă în scenariul menționat. Ei analizează capacitatea Rusiei de a ataca. Răspunsul NATO depinde nu doar de capacitatea alianței de a răspunde cu hotărâre, ci și de forma pe care o va lua un eventual armistițiu în Ucraina, avertizează experții.

Când ar putea Rusia să atace

Experții cred că în prezent Rusia are mijloacele pentru a lansa o operațiune de intensitate redusă pentru a testa NATO. De altfel, mai multe servicii de informații au avertizat că rușii ar putea pregăti astfel de provocări împotriva țărilor baltice sau a Poloniei.

Nu este clar dacă Putin și consilierii săi sunt dispuși să facă pasul care ar putea declanșa o serie de evenimente în lanț. O invazie la scară largă pentru a cuceri o țară NATO este însă cu totul altceva decât o provocare la scară mică.

În acest scenariu, Rusia ar putea reprezenta o amenințare gravă la scară largă pentru liniile frontului estic și nord-estic al NATO între doi și cinci ani de la momentul semnării unui armistițiu cu Ucraina. Asta deoarece Rusia nu trebuie să-și refacă doar armata, ci și economia afectată de războiul prelungit din Ucraina.

Scenariul ar putea fi analizat la summitul NATO

Summitul NATO va avea loc marți și miercuri la Ankara, Turcia. Summitul va reuni liderii celor 32 de state membre ale Alianței, între participanți aflându-se și președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Reuniunea din capitala Turciei va fi dedicată transformării angajamentelor asumate de aliați în investiții și capabilități militare concrete.