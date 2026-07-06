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Kremlinul transmite că exercițiile navale ruso-chineze nu reprezintă o amenințare pentru alte state

Exercițiile navale Rusia-China, desfășurate în apele și spațiul aerian din largul orașului chinez Qingdao, au debutat luni și nu sunt îndreptate împotriva niciunui stat, a transmis Kremlinul.
Kremlinul transmite că exercițiile navale ruso-chineze nu reprezintă o amenințare pentru alte state
Foto: Hepta
Andrei Rachieru
06 iul. 2026, 17:15, Știri externe
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Potrivit autorităților ruse, manevrele militare comune au un caracter strict defensiv și contribuie la consolidarea securității și predictibilității în regiunea Asia-Pacific.

Exercițiile navale se desfășoară în perioada 6-13 iulie și reprezintă o activitate anuală de cooperare militară între cele două state.

Conform agenției ruse de presă RIA Novosti, citată de Reuters, Rusia participă cu mai multe nave din Flota Pacificului, printre care un crucișător, o corvetă, un submarin diesel-electric și o navă de salvare.

Scopul principal al exercițiilor este îmbunătățirea interoperabilității dintre forțele navale ruse și chineze, precum și exersarea unor scenarii de cooperare în domeniul securității maritime.

Poziția Kremlinului

La ceremonia de deschidere, contraamiralul rus Sergei Sinko a declarat că aceste exerciții vor duce cooperarea navală dintre Moscova și Beijing la „un nou nivel”, subliniind totodată caracterul defensiv al manevrelor.

Întrebat dacă exercițiile navale Rusia-China ar putea provoca reacții negative din partea altor guverne din regiunea Asia-Pacific, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, DmitrI Peskov, a respins aceste temeri.

„Exercițiile noastre comune nu sunt îndreptate împotriva nimănui și nici împotriva vreunui stat din regiune. Dimpotrivă, cooperarea dintre Rusia și China într-un domeniu atât de important este un factor semnificativ care contribuie la securitatea și stabilitatea regională”, a afirmat Peskov.

Autoritățile ruse insistă că manevrele sunt transparente și conforme cu dreptul internațional, reiterând angajamentul ambelor state pentru menținerea stabilității regionale.

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