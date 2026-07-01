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Reuters: Armata chineză ar fi pregătit în secret ofițeri ruși de rang înalt în domeniul războiului radiologic, biologic și chimic

Un antrenament militar secret al forţelor ruse de către China, efectuat anul trecut, a fost aprobat personal de ministrul rus al Apărării, Andrei Belusov, relatează Reuters.
Reuters: Armata chineză ar fi pregătit în secret ofițeri ruși de rang înalt în domeniul războiului radiologic, biologic și chimic
Diana Nunuț
01 iul. 2026, 11:58, Știri externe
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Antrenamentul militar secret al forțelor ruse, care a fost organizat de China anul trecut, a fost aprobat personal de ministrul rus al Apărării și a implicat în mod direct cel puțin patru generali ruși și chinezi, potrivit a doi oficiali europeni și documentelor consultate de agenția Reuters.

Potrivit sursei citate, un document rus clasificat făcea referire directă la un decret intern emis de ministrul apărării Andrei Belousov în august 2025.

Documentul precizează că în conformitate cu o decizie a lui Belousov, o delegație a forțelor armate ruse s-a deplasat în China pentru a lua parte la exerciții de instruire în cadrul instalațiilor Armatei Populare de Eliberare.

Instruire în domeniul războiului biologic și chimic

Documentele consultate de Reuters mai include și detalii despre unul dintre cursurile de instruire, care consta într-o sesiune de trei săptămâni cu accent pe protecția radiologică, chimică și biologică.

Două rapoarte includeau imagini cu soldați ruși care urmau cursuri susținute de un instructor chinez, examinau un model de reactor nuclear și erau instruiți în legătură cu „recunoașterea chimică”, „recunoașterea radiațiilor”.

Unul dintre documentele militare consultate de Reuters enumera numele tuturor participanților la toate cursurile, precizând pentru fiecare caz gradul, data nașterii, afilierea și nivelul de autorizare de securitate.

Reacție din China

Ministerul Apărării din China nu a răspuns solicitărilor Reuters în legătură cu acest subiect. Pe de altă parte însă, Ministerul de Externe al Chinei a respins acuzațiile, calificându-le „complet nefondate”.

De asemenea, Beijingul susține că este neutru în războiul dintre Rusia și Ucraina și se prezintă ca un mediator de pace.

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