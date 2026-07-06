Drone deasupra ambasadei Rusiei la Stockholm. Moscova convoacă ambasadorul Suediei

Într-un comunicat oficial, Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a precizat că i-a transmis șefului misiunii diplomatice suedeze că lipsa de reacție a autorităților de la Stockholm în fața incidentului este „inacceptabilă”.

Partea rusă a cerut Suediei să respecte strict obligațiile care îi revin în temeiul Convenției de la Viena din 1961 privind relațiile diplomatice și să adopte măsuri cuprinzătoare pentru prevenirea unor astfel de situații pe viitor, scrie Reuters.

„A fost formulată o cerere fermă ca partea suedeză să își îndeplinească obligațiile și să pună capăt acestor incidente”, se arată în declarația Ministerului rus de Externe.

Într-un răspuns transmis prin e-mail, Ministerul Afacerilor Externe al Suediei a calificat evenimentul drept un „incident cu drone”, nu un atac, și a subliniat că responsabilitatea principală pentru securitatea misiunilor diplomatice străine revine poliției suedeze.

„Conform Convenției de la Viena, autoritățile suedeze au obligația de a proteja misiunile diplomatice și personalul diplomatic”, a transmis partea suedeză.

Poliția suedeză nu a oferit imediat un punct de vedere, nefiind disponibilă pentru comentarii la solicitările agenției Reuters, formulate telefonic și prin e-mail.

Decizia a fost justificată de autoritățile de la Stockholm prin preocupări legate de securitate, apărute după ce președintele rus Vladimir Putin a ordonat, cu doi ani în urmă, trimiterea a zeci de mii de soldați ruși în Ucraina.