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Germania își va majora cheltuielile pentru apărare cu o treime în 2027 și vrea atingerea țintei NATO cu șase ani mai devreme

Berlinul și-a stabilit un obiectiv îndrăzneț în privința bugetului: vrea să își majoreze cheltuielile pentru apărare cu o treime în 2027 și să să atingă ținta NATO, de 5% din PIB, cu șase ani mai devreme.
Germania își va majora cheltuielile pentru apărare cu o treime în 2027 și vrea atingerea țintei NATO cu șase ani mai devreme
Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
06 iul. 2026, 18:49, Economic
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Germania își va majora cheltuielile pentru apărare cu o treime anul viitor, proiectul de buget alocând 109,7 miliarde de euro armatei în 2027.

Potrivit documentului consultat de Euractiv, bugetul propus pentru cheltuielile destinate apărării ar duce la îndeplinirea obiectivului NATO, de a aloca 5% din PIB industriei apărării, cu șase ani mai devreme.

În aceste condiții, bugetul federal pentru anul 2027 va ajunge la 555,4 miliarde de euro, finanțat cu aproximativ 200 de miliarde de euro din împrumuturi, mai relevă sursa citată.

„Nu te poți apăra împotriva lui Putin limitându-te pur și simplu la un buget echilibrat”, a declarat duminică ministrul german al Finanțelor, Lars Klingbeil, pentru postul public de televiziune ARD.

Totodată, pe lângă cele 109,7 miliarde de euro din bugetul de bază, vor fi puse la dispoziție și ultimele 30 de miliarde de euro din fondul special destinat forțelor armate, mai notează Euractiv.

Cheltuielile destinate apărării au crescut cu 20% în 2025 la nivelul UE

Informația vine în contextul în care potrivit Agenției Europene de Apărare (EDA), cheltuielile de apărare la nivelul UE au crescut cu 20% în 2025 față de anul precedent, ajungând la 418 miliarde de euro.

Mai departe, proiectul de buget necesită aprobarea parlamentului și ar putea fi modificat de parlamentari înainte de votul final, care va avea loc mai târziu în acest an.

Obiectivul setat de Berlin vine înaintea summitului NATO de la Ankara, programat în perioada 7-8 iulie. În cadrul evenimentului, liderii aliaților vor analiza progresele înregistrate în ceea ce privește angajamentul asumat anul trecut de a cheltui 3,5% din PIB pentru apărare, plus încă 1,5% pentru infrastructura de securitate până în 2035.

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