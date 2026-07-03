Razie în Berlin: români, printre persoanele vizate într-o anchetă privind fraudele cu ajutoare sociale

Printre persoanele implicate în caz se află și cetățeni români, iar datele oficiale arată că românii reprezintă una dintre cele mai numeroase categorii de beneficiari ai acestor centre din district.

Zeci de inspectori și polițiști au participat la control

Operațiunea a început miercuri dimineață, puțin înainte de ora 06:00. La acțiune au participat 35 de reprezentanți ai serviciului social, ai autorității de ordine publică, ai direcției de sănătate, ai serviciului de supraveghere a locuințelor și ai Jobcenter-ului, instituția care gestionează plata ajutoarelor sociale. Acțiunea a fost sprijinită de poliție.

Controlul a vizat un imobil situat pe strada Bürgerstraße, în apropierea autostrăzii urbane din Berlin. În evidențele centrului figurau 61 de persoane cazate, costurile fiind, de regulă, acoperite de Jobcenter.

Servicii facturate, dar inexistente

Una dintre primele nereguli descoperite de inspectori a fost lipsa personalului de pază. Deși firma care administrează centrul factura serviciile de securitate, în momentul controlului nu exista niciun agent de pază la fața locului.

Consilierul responsabil cu probleme sociale din Neukölln, Hannes Rehfeldt, a declarat pentru publicația germană BILD că autoritățile plătesc pentru un serviciu care, în realitate, nu este prestat.

Doar 34 din 61 de persoane au fost găsite în centru

Inspectorii au avut suspiciuni și în privința numărului real al persoanelor cazate. Clădirea se află în plin proces de renovare, iar autoritățile au apreciat că spațiul disponibil nu ar permite cazarea tuturor celor 61 de beneficiari înregistrați.

În timpul controlului au fost găsite doar 34 de persoane. Potrivit autorităților, niciuna dintre cele 61 de persoane înscrise oficial nu are cetățenie germană.

Români găsiți în timpul raziei

Printre situațiile întâlnite s-a numărat și cazul unei femei care a susținut că soțul ei se află în vacanță în România, iar fiul participă la o petrecere.

În același timp, inspectorii au găsit în centru persoane care nu figurau în evidențele oficiale. Un cetățean român le-a spus autorităților că își vizitează vărul. Același bărbat oferise exact aceeași explicație și la o razie anterioară.

Autoritățile cer controale mai stricte asupra operatorilor privați

Consilierul social Hannes Rehfeldt consideră că, pe termen lung, Berlinul ar trebui să reducă dependența de operatorii comerciali care administrează astfel de centre și să dezvolte mai multe facilități publice.

Potrivit acestuia, firmele private trebuie controlate mai riguros și obligate să raporteze absența beneficiarilor, deoarece locurile din centre nu trebuie ocupate fictiv. Oficialul a subliniat că aceste unități nu funcționează ca hoteluri și că există numeroase persoane care au nevoie reală de cazare.

Românii, a doua cea mai numeroasă categorie din centrele pentru persoane fără adăpost din Neukölln

Datele oficiale arată că, la 31 ianuarie, în districtul Neukölln erau cazate 3.845 de persoane în 48 de centre pentru persoane fără adăpost.

Doar 18% dintre beneficiari aveau cetățenie germană. Cea mai numeroasă categorie era reprezentată de cetățenii sirieni, cu 19%, urmați de români, care reprezentau 17% din total. Pe următoarele locuri se aflau cetățenii afgani, cu 11%, și bulgarii, cu 7%.

La nivelul întregului Berlin, autoritățile raportau 53.610 persoane cazate în astfel de centre, dintre care 44.665 erau cetățeni străini. Datele statistice disponibile sunt cele de la data de 31 ianuarie 2025.