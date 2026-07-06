China face o lansare de test a unei rachete balistice de pe un submarin în Pacificul de Sud

Racheta a fost lansată la ora 12:01 și transporta o încărcătură falsă, potrivit unui comunicat al agenției oficiale de știri Xinhua.

Potrivit Xinhua, în cadrul testului, racheta „a aterizat cu precizie într-o zonă desemnată”. Testele desfășurate reprezintă „o parte obișnuită a exercițiilor militare anuale ale Chinei, iar țările vizate au fost notificate în prealabil”.

Potrivit sursei citate, guvernul de la Beijing susține că lansarea „a respectat dreptul internațional și practicile internaționale și nu a fost îndreptată împotriva vreunei țări sau ținte specifice”, a adăugat aceasta.

Guvernul Noii Zeelande a declarat că a fost informat cu câteva ore înainte despre lansarea planificată.

„Se pare că, în ciuda îngrijorărilor noastre de lungă durată cu privire la acest tip de activitate, China a efectuat testul la doar câteva ore după ce ne-a informat”, a declarat ministrul de externe Winston Peters într-o declarație pentru Associated Press.

Exercițiile militare cu rachete balistice realizate de armata chineză reprezintă o demonstrație de forță care pot fi percepute ca mesaj politic. Acestea cresc tensiunile în regiunea Indo-Pacificului și Taiwan. În trecut, prin intermediul unor exerciții militare, China și-a afirmat prezența în regiune.

În Stâmtoarea Taiwanului, de exemplu, China la lansat în 2024 exerciții militare „de pedeapsă” trimițând avioane de război încărcate cu muniții și punând în scenă atacuri false, chiar la învestirea fostului președinte chinez Lai Ching-te, potrivit Reuters.

Pe fondul forței cu care lovesc și a capacității acestora de a transporta încărcătură nucleară, rachetele balistice creează îngrijorări. Acestea sunt capabile să lovească ținte de interes precum porturi sau orașe sau flote ale forțelor navale și pot perturba traficul maritim sau aerian.