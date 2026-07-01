Xi Jinping prezintă „modelul chinez” ca alternativă pentru țările în curs de dezvoltare: „Oferim soluții pentru marile provocări ale lumii”

Aflat în al 14-lea an la conducerea Chinei, Xi a subliniat că țara sa a reușit în doar câteva decenii să atingă un nivel de industrializare pentru care marile economii occidentale au avut nevoie de secole. „Susținem construirea unei comunități cu un viitor comun pentru omenire, oferind înțelepciune chineză, soluții chineze și forță chineză pentru abordarea marilor probleme cu care se confruntă umanitatea”, a declarat liderul de la Beijing, citat de AP.

Beijingul își promovează propria viziune asupra ordinii mondiale

Discursul lui Xi Jinping reflectă eforturile Chinei de a-și consolida influența internațională și de a promova un model alternativ de dezvoltare pentru statele din Asia, Africa și America Latină. Autoritățile chineze susțin de mai mulți ani că nu urmăresc înlocuirea actualei ordini internaționale, însă consideră că aceasta trebuie reformată pentru a reprezenta mai bine interesele țărilor în curs de dezvoltare.

Mesajul vine după o perioadă de tensiuni comerciale cu Statele Unite, în care Beijingul și Washingtonul s-au confruntat pe tema tarifelor vamale. Potrivit AP, China a susținut că a reușit anul trecut să determine administrația președintelui Donald Trump să reducă o parte dintre taxele impuse importurilor chineze.

„Lumea se află într-o perioadă de transformări”

În discursul rostit la Marea Sală a Poporului din Beijing, Xi Jinping a afirmat că lumea traversează o etapă de „turbulențe și transformări”, iar omenirea se află într-un moment de răscruce. Liderul chinez și-a reafirmat obiectivul de a promova un nou tip de relații internaționale, despre care spune că ar trebui să contribuie la pace și dezvoltare globală. Multe dintre temele abordate au fost similare celor prezentate în 2021, la aniversarea centenarului Partidului Comunist Chinez, inclusiv accentul pus pe consolidarea capacităților militare și pe obiectivul reunificării cu Taiwanul.

Accent pe modernizarea armatei și controlul Partidului Comunist

Xi Jinping a insistat asupra necesității accelerării modernizării armatei chineze până la standarde considerate de nivel mondial, subliniind în același timp că forțele armate trebuie să rămână sub conducerea absolută a Partidului Comunist. În ultimii ani, mai mulți generali de rang înalt au fost înlăturați în cadrul campaniilor anticorupție desfășurate de autoritățile chineze, acțiuni interpretate de analiști și ca o modalitate de consolidare a controlului politic asupra armatei.