Kim Jong Un strânge relațiile cu Beijingul. Unul dintre cei mai puternici oameni ai Chinei, primit la Phenian

Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a întâlnit joi cu Wang Huning, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al Partidului Comunist Chinez și una dintre cele mai influente figuri ale conducerii de la Beijing. Wang a condus o delegație chineză sosită în capitala Coreei de Nord la începutul acestei săptămâni, potrivit agenției de stat nord-coreene KCNA, citată de Euronews.

Vizita reprezintă un nou semnal al apropierii dintre cele două țări, după ce președintele chinez Xi Jinping s-a deplasat la Phenian în luna iunie. Atunci, Xi și Kim au convenit asupra continuării dezvoltării relațiilor bilaterale.

Kim Jong Un: Relația cu China rămâne o politică „de neclintit”

În timpul întâlnirii cu Wang Huning, Kim Jong Un a subliniat importanța legăturilor dintre cele două state și a transmis că dezvoltarea relațiilor tradiționale de prietenie și cooperare cu China reprezintă o politică „de neclintit” a Coreei de Nord, potrivit KCNA. La rândul său, oficialul chinez a declarat că Beijingul intenționează să intensifice schimburile și cooperarea cu Phenianul. Wang Huning a susținut că cele două guverne vor lucra împreună pentru promovarea „păcii și stabilității în regiune și în întreaga lume”, potrivit agenției chineze de stat Xinhua.

Apropierea Coreei de Nord de Rusia schimbă calculele Beijingului

În spatele intensificării contactelor diplomatice se află și o schimbare importantă în echilibrul regional. Deși China rămâne principalul partener economic al Coreei de Nord și menține legături politice și de securitate cu Phenianul, relația dintre cele două țări nu a fost întotdeauna lipsită de tensiuni. Mai mult, apropierea accelerată dintre Coreea de Nord și Rusia a ridicat semne de întrebare la Beijing cu privire la influența pe care China o mai poate exercita asupra regimului nord-coreean.

În ultimii ani, Phenianul și Moscova și-au aprofundat cooperarea, ceea ce a oferit Coreei de Nord o alternativă mai importantă la dependența sa tradițională de China. O analiză recentă a Institute for the Study of War arată că Phenianul încearcă, în paralel, să-și consolideze din nou relațiile cu Beijingul. Una dintre posibilele explicații este nevoia regimului nord-coreean de acces la valută și de sprijin pentru o economie afectată de izolarea internațională.

O țară de 26 de milioane de oameni, aproape izolată de restul lumii

Coreea de Nord rămâne unul dintre cele mai izolate state ale lumii. Cei aproximativ 26 de milioane de locuitori se confruntă cu dificultăți economice și probleme legate de accesul la alimente, în timp ce țara continuă să fie în mare parte separată de economia și comunitatea internațională. Izolarea regimului este legată și de doctrina „Juche”, principiul autosuficienței care susține independența politică și capacitatea țării de a se susține singură din punct de vedere economic și militar.

Noile contacte la nivel înalt dintre Phenian și Beijing arată însă că, dincolo de această doctrină, relația cu China rămâne esențială pentru Coreea de Nord. Pentru Beijing, miza este la fel de importantă: păstrarea influenței asupra unui vecin strategic într-o peninsulă în care echilibrul de putere este tot mai complicat de apropierea dintre Kim Jong Un și Moscova.