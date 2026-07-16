China are o armă economică ce poate afecta Europa și SUA. Impactul ar putea fi masiv

China, cel mai mare producător mondial de pământuri rare, a extins în octombrie anul trecut controalele asupra exporturilor pentru a include materiale suplimentare. De asemenea, a introdus noi cerințe de autorizare, dar a acceptat ulterior să amâne punerea în aplicare cu un an.

Pământurile rare reprezintă un grup de 17 metale utilizate în cantități mici. Însă acestea sunt esențiale pentru produse care variază de la automobile și aeronave până la echipamente electronice și sisteme de armament.

Europa și SUA vor resimți jumătate din impactul economic

Dacă măsurile de control vor intra pe deplin în vigoare, o producție în valoare de aproximativ 6,5 trilioane de dolari din sectoarele auto, de înaltă tehnologie, de apărare și energetic ar putea fi expusă la întreruperi ale aprovizionării, a afirmat AIE în raportul său intitulat „Global Critical Minerals Outlook”.

Statele Unite și Europa ar reprezenta aproape jumătate din impactul economic, adaugă raportul, potrivit Reuters.

„Cea mai recentă analiză a noastră arată că o mare parte a valorii economice depinde de volume relativ mici de minerale critice, ale căror lanțuri de aprovizionare rămân extrem de concentrate și sunt, prin urmare, vulnerabile”, a declarat Fatih Birol, directorul executiv al AIE.

Grafitul, o problemă majoră

Agenția a avertizat, de asemenea, asupra riscurilor generate de măsurile de control al exporturilor de grafit planificate de China. Grafitul este un material cheie utilizat în bateriile vehiculelor electrice. Măsurile au fost anunțate în același timp și amânate ulterior.

Punerea în aplicare integrală a măsurilor de control asupra grafitului ar putea pune în pericol o producție de aproximativ 300 de miliarde de dolari în afara Chinei.

China reprezintă peste 90% din producția mondială de grafit prelucrat.

Lanțuri de aprovizionare alternative

Guvernele occidentale au încercat să construiască lanțuri de aprovizionare alternative cu minerale critice. AIE a declarat că angajamentele de finanțare publică pentru proiecte noi s-au cuadruplat între 2023 și 2025. Astfel a ajuns la 65 de miliarde de dolari.

Noile proiecte de rafinare a pământurilor rare din SUA și Malaezia au redus cota Chinei pe piața mondială la 85% anul trecut, de la 90% în 2023. Dacă proiectele planificate se vor derula conform calendarului stabilit, cota ar putea scădea la 70% până în 2035.