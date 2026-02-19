Prima pagină » Știrile zilei » Nicușor Dan, despre metalele rare: Ne dorim investiții și americane, și europene pe extracție și procesare

Nicușor Dan, despre metalele rare: Ne dorim investiții și americane, și europene pe extracție și procesare

Președintele Nicușor Dan a spus că România își dorește investiții atât americane, cât și europene în extracția și procesarea metalelelor rare.
Ce i-ar cere Nicușor Dan lui Trump pentru România
Ce i-ar cere Nicușor Dan lui Trump pentru România
Nicușor Dan recunoaște că românii o duc prost: „Nu e ușor când inflația e 10%”
Nicușor Dan recunoaște că românii o duc prost: „Nu e ușor când inflația e 10%”
Motivul pentru care Nicușor Dan a hotărât să ia parte la Consiliul Păcii. Cu cine a vorbit președintele?
Motivul pentru care Nicușor Dan a hotărât să ia parte la Consiliul Păcii. Cu cine a vorbit președintele?
Nicușor Dan a explicat de ce a lipsit de la Davos și München, dar a mers la Consiliul Păcii
Nicușor Dan a explicat de ce a lipsit de la Davos și München, dar a mers la Consiliul Păcii
Nicușor Dan, reacție după ce Trump l-a numit premier: Nu e timpul trecut
Nicușor Dan, reacție după ce Trump l-a numit premier: Nu e timpul trecut
Cosmin Pirv
19 feb. 2026, 21:50, Politic

Șeful statului a fost întrebat joi seara la Antena 3 CNN despre negocierile care se poartă în vederea vizitei sale la Casa Albă și dacă acestea cuprind și discuții despre metalele rare sau energie.

„Există, dacă vorbim de metale rare, există o discuție care, pentru că știți că noi, Europa, Statele Unite, s-au confruntat în mai multe momente cu o criză și un monopol pe care alte state nu neapărat prietenoase cu noi l-au făcut pe aceste metale critice. Și a existat o discuție inițiată de Statele Unite luna trecută, care va continua, în care este și Statele Unite, este și Uniunea Europeană, pentru a face un fel de acord între țări care gândesc la fel pe chestiunea metalelor critice, astfel încât piața metalelor critice să fie, pe zona aceasta de lume, să fie bine reglementată în interesul comun. Deci aici facem progrese mari și evident că ne dorim și investiții și americane, și europene în România, atât pe partea de extracție, cât și pe partea de procesare”, a spus Nicușor Dan.

El a vorbit și despre investiții în sectorul energetic.

„Pe zona de energie, după cum știți, la Cernavodă lucrăm cu firme americane, și canadiene, și coreene, și americane. Iar în scurta discuție pe care am avut-o cu șeful Băncii Mondiale, mi-a spus că ar fi foarte fericit să vină în România când semnăm contractul de finanțare cu Banca Mondială pentru reactoarele 3 și 4, Banca Mondială fiind foarte disponibilă să finanțeze parte din costurile care sunt mari pentru niște reactoare nucleare și, bineînțeles, mai sunt niște subiecte pe zona de energie pe care se progresează de asemenea”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a spus că România este, din acest punct de vedere, transparentă în relația cu Uniunea Europeană și, pe de altă parte, își dorește ca prezența și americană, și europeană în România pe zona de economie să fie cât mai mare.

Fabrică la Feldioara

Președintele României  a confirmat, luni, existența unei discuții a oficialilor români cu cei americani, dar și reprezentanți ai Uniunii Europene care să constituie ceea ce a descris drept „un fel de nouă organizație mondială a comerțului dedicată metalelor critice”.

Declarația lui Nicușor Dan a venit ca răspuns la întrebarea jurnalistei RRA referitoare la cooperarea economică a României cu SUA și, mai aplecat, la declarațiile ministrului Energiei, Bogdan Ivan, care vorbea despre un proiect de exploatare a mineralelor rare din Groenlanda, într-o fabrică de la Feldioara.

Șeful statului a oferit câteva informații despre proiectul de la Feldioara, apreciind că un astfel de acord va avea implicații interesante pentru România: „Ceea ce spuneți dumneavoastră, da, la Feldioara există o sucursală Nuclearelectrica, în care noi avem expertiza de a trata minereu de uraniu și alte metale care se găsesc în acel minereu. Și când se va concretiza un astfel de acord între o mare companie americană și Nuclearelectrica pentru tratarea unor metale, unor minereuri de uraniu și altele la Feldioara va fi foarte interesant pentru România”.

 

Recomandarea video

EXCLUSIV Numele vehiculate pentru șefia Portului Constanța (surse) / Premieră: CN APMC primește consultanță externă pentru funcționarea Consiliului de Administrație / Firma aleasă a fost criticată de Radu Miruță când era ministrul Economiei
G4Media
Orice român își dorea această mașină în fața blocului. Atingea 100 km/h în 20,2 secunde și cântărea 890 de kilograme
Gandul
Temutul Ghenosu, reținut de DIICOT! Ce acuzații i se aduc interlopului 😲
Cancan
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport
Volodimir Zelenski, acuzat grav de generalul Valeri Zalujnîi: e vinovat pentru eșecul contraofensivei și a vrut să-l intimideze cu o percheziție
Libertatea
Ți s-a tăiat salata de icre? Ingredientul pe care să-l adaugi. Ți-o repară imediat și va avea un gust deosebit
CSID
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
Promotor