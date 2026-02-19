Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, reacție după ce Trump l-a numit premier: Nu e timpul trecut

Nicușor Dan, reacție după ce Trump l-a numit premier: Nu e timpul trecut

Nu e timpul trecut, a spus președintele Nicușor Dan întrebat cum comentează faptul că Donald Trump l-a numit premier, nu președinte al României.
Nicușor Dan a explicat de ce a lipsit de la Davos și München, dar a mers la Consiliul Păcii
Nicușor Dan a explicat de ce a lipsit de la Davos și München, dar a mers la Consiliul Păcii
Nicușor Dan, discurs la Consiliul pentru Pace. Președintele a anunțat ce poate face România pentru Gaza
Nicușor Dan, discurs la Consiliul pentru Pace. Președintele a anunțat ce poate face România pentru Gaza
Gafă de proporții: Trump l-a numit „prim-ministrul României” pe Nicușor Dan: „Tu ești fantastic. Și românii care lucrează aici”
Gafă de proporții: Trump l-a numit „prim-ministrul României” pe Nicușor Dan: „Tu ești fantastic. Și românii care lucrează aici”
Protest la Guvern. Minerii cer tichete de masă și avertizează că energia se va scumpi
Protest la Guvern. Minerii cer tichete de masă și avertizează că energia se va scumpi
Patru frați minori erau obligați de părinți și unchi să cerșească în Capitală
Patru frați minori erau obligați de părinți și unchi să cerșească în Capitală
Cosmin Pirv
19 feb. 2026, 20:47, Politic

Șeful statului a fost întrebat cum comentează faptul că președintele SUA Donald Trumnp l-a numit joi premier al României, Nicușor Dan a spus: „Nu e timpul trecut”.

„Se mai întâmplă”, a spus președintele referindu-se la greșeala lui Trump.

În timpul intervenției de la Consiliul pentru Pace, Donald Trump a vorbit despre relația cu România și despre comunitatea românească din Statele Unite, adresându-se direct liderului român.

„Prim-ministrul Dan al României, oameni minunați, poporul român este fantastic, fantastic! Tu ești fantastic (n.r. arătând cu degetul spre Nicușor Dan). Sunteți fantastici, iar mulți dintre români vin și muncesc în această țară și ne ajută aici, știți, și sunt oameni cu adevărat de încredere”, a spus Trump.

Recomandarea video

EXCLUSIV Numele vehiculate pentru șefia Portului Constanța (surse) / Premieră: CN APMC primește consultanță externă pentru funcționarea Consiliului de Administrație / Firma aleasă a fost criticată de Radu Miruță când era ministrul Economiei
G4Media
Orice român își dorea această mașină în fața blocului. Atingea 100 km/h în 20,2 secunde și cântărea 890 de kilograme
Gandul
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele din România
Cancan
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport
Volodimir Zelenski, acuzat grav de generalul Valeri Zalujnîi: e vinovat pentru eșecul contraofensivei și a vrut să-l intimideze cu o percheziție
Libertatea
Cum să consumi corect alimentul care acționează ca un Ozempic natural. Altfel riști să-ți blochezi tractul digestiv
CSID
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
Promotor