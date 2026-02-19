Nicușor Dan, reacție după ce Trump l-a numit premier: Nu e timpul trecut

Șeful statului a fost întrebat cum comentează faptul că președintele SUA Donald Trumnp l-a numit joi premier al României, Nicușor Dan a spus: „Nu e timpul trecut”.

„Se mai întâmplă”, a spus președintele referindu-se la greșeala lui Trump.

În timpul intervenției de la Consiliul pentru Pace, Donald Trump a vorbit despre relația cu România și despre comunitatea românească din Statele Unite, adresându-se direct liderului român.

„Prim-ministrul Dan al României, oameni minunați, poporul român este fantastic, fantastic! Tu ești fantastic (n.r. arătând cu degetul spre Nicușor Dan). Sunteți fantastici, iar mulți dintre români vin și muncesc în această țară și ne ajută aici, știți, și sunt oameni cu adevărat de încredere”, a spus Trump.