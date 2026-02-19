Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, discurs la Consiliul pentru Pace. Președintele a anunțat ce poate face România pentru Gaza

Președintele României, Nicușor Dan, a susținut un discurs în cadrul reuniunii Consiliului pentru Pace din Statele Unite, unde a prezentat contribuțiile concrete pe care România le poate aduce în sprijinul stabilizării situației din Gaza. Șeful statului a vorbit despre implicarea umanitară, educațională și instituțională pe care țara noastră este pregătită să o extindă.
Mădălina Dinu
19 feb. 2026, 18:21, Politic

În intervenția sa, Nicușor Dan a subliniat că România este deja implicată în sprijinirea tinerilor palestinieni prin programe educaționale active, considerând educația un element esențial pentru reconstrucția pe termen lung.

„În primul rând, domnule președinte Trump, vă mulțumesc pentru implicarea și leadershipul dumneavoastră în planul de pace pentru Gaza, un plan de pace care a fost cuprinzător și stabil, dar și pentru eforturile și rezultatele obținute în alte părți ale lumii. Cred că toată lumea își dorește pace, stabilitate și prosperitate în Gaza, însă întrebarea este cum acționăm pentru asta, iar de aceea această reuniune și acest format sunt importante.

Ce poate face România? În primul rând, în privința situației umanitare, putem crește numărul zborurilor pentru a evacua copii bolnavi și pentru a-i trata în spitalele din România. Am făcut deja acest lucru și putem ajuta aproximativ o mie de copii și patru mii de membri ai familiilor lor.

În al doilea rând, avem o bună expertiză în sistemele de intervenție de urgență, precum serviciile de ambulanță și cele pentru situații de incendiu, iar noi putem contribui la reconstruirea acestui sistem și putem dona echipamente.

În al treilea rând, oferim deja burse pentru studenți palestinieni și putem extinde programul, dar și să ajutăm la reconstruirea și renovarea școlilor din Gaza.În al patrulea rând, putem contribui la ceea ce este cel mai important. Avem experiență și putem ajuta la reconstruirea instituțiilor, precum poliția, justiția și administrația publică. Am făcut acest lucru și în alte părți ale lumii, deci avem expertiză. Putem contribui cu experți, formatori, iar este important de spus că avem, în mod tradițional, relații bune atât cu poporul evreu, cât și cu poporul palestinian, ceea ce va ajuta.

Așadar, vă puteți baza pe noi”, a declarat președintele României.

