Cine este controversatul președinte libertarian cu care Nicușor Dan s-a pozat

Fotografia îl surprinde pe șeful statului român alături de președintele argentinian Javier Milei, politician cunoscut la nivel mondial pentru ideile sale libertariene radicale și pentru stilul direct, adesea controversat.

Ajuns la conducerea Argentinei după o campanie electorală atipică, Milei a promis reforme economice dure, reducerea drastică a aparatului de stat și schimbări profunde în politica fiscală. Susținătorii îl văd drept un reformator curajos, în timp ce criticii îl consideră imprevizibil și riscant pentru stabilitatea socială.

Participarea lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace marchează una dintre aparițiile sale internaționale importante din acest an. Imaginea realizată alături de liderul sud american a generat numeroase reacții, mai ales din cauza profilului puternic polarizant al președintelui argentinian.

Deocamdată, Administrația Prezidențială nu a oferit detalii despre discuțiile dintre cei doi lideri, însă fotografia transmite o întâlnire cordială, în care ambii apar relaxați și deschiși dialogului.

În timpul discursului său, președintele american i-a menționat pe Milei și pe Orban, afirmând că îi place foarte tare pe cei doi și că-i susține.