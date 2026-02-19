Prima pagină » Social » Cine este controversatul președinte libertarian cu care Nicușor Dan s-a pozat

Cine este controversatul președinte libertarian cu care Nicușor Dan s-a pozat

Președintele României, Nicușor Dan, participă în aceste zile la reuniunea Consiliului pentru Pace, unde a fost fotografiat alături de liderul Argentinei, Javier Milei. Cei doi apar zâmbind larg, într o atmosferă relaxată, părând foarte veseli în timpul întâlnirii oficiale.
Cine este controversatul președinte libertarian cu care Nicușor Dan s-a pozat
Mădălina Dinu
19 feb. 2026, 16:57, Social

Fotografia îl surprinde pe șeful statului român alături de președintele argentinian Javier Milei, politician cunoscut la nivel mondial pentru ideile sale libertariene radicale și pentru stilul direct, adesea controversat.

Ajuns la conducerea Argentinei după o campanie electorală atipică, Milei a promis reforme economice dure, reducerea drastică a aparatului de stat și schimbări profunde în politica fiscală. Susținătorii îl văd drept un reformator curajos, în timp ce criticii îl consideră imprevizibil și riscant pentru stabilitatea socială.

Participarea lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace marchează una dintre aparițiile sale internaționale importante din acest an. Imaginea realizată alături de liderul sud american a generat numeroase reacții, mai ales din cauza profilului puternic polarizant al președintelui argentinian.

Deocamdată, Administrația Prezidențială nu a oferit detalii despre discuțiile dintre cei doi lideri, însă fotografia transmite o întâlnire cordială, în care ambii apar relaxați și deschiși dialogului.

În timpul discursului său, președintele american i-a menționat pe Milei și pe Orban, afirmând că îi place foarte tare pe cei doi și că-i susține.

 

Citește și

Recomandarea video

EXCLUSIV Numele vehiculate pentru șefia Portului Constanța (surse) / Premieră: CN APMC primește consultanță externă pentru funcționarea Consiliului de Administrație / Firma aleasă a fost criticată de Radu Miruță când era ministrul Economiei
G4Media
Donald Trump nu a știut cine este Nicușor Dan: „Domnule prim-ministru Dan...”
Gandul
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele din România
Cancan
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport
Volodimir Zelenski, acuzat grav de generalul Valeri Zalujnîi: e vinovat pentru eșecul contraofensivei și a vrut să-l intimideze cu o percheziție
Libertatea
Cum să consumi corect alimentul care acționează ca un Ozempic natural. Altfel riști să-ți blochezi tractul digestiv
CSID
Ce elicoptere a pilotat Prințul Andrew și ce misiuni a îndeplinit
Promotor