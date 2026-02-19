Prima pagină » Politic » Mii de români și-au pierdut locul de muncă în 2025

Mii de români și-au pierdut locul de muncă în 2025

Deputatul PSD, și fost ministru de Finanțe, Adrian Câciu, atrage, joi, atenția, că mii de români și-au pierdut locul de muncă din primăvara până în iarna anului 2025.
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
19 feb. 2026, 17:04

Într-un mesaj publicat, pe Facebook, deputatul social-democrat a distribuit o fotografie de pe pagina Institutului Național de Statistică, referitoare la Evidența salariaților din lunile mai și decembrie 2025.

În fotografie este surprins un tabel cu efectivul de salariați înregistrați în diverse domenii ale economiei.

„52 de mii de locuri de muncă s-au pierdut între luna mai 2025 și decembrie 2025! Și nimeni din propagandă nu zice nimic!”, scrie Câciu pe rețelele sociale.

Potrivit tabelului afișat, în industrie, spre exemplu, din luna mai 2025 și până în luna decembrie 2025 peste 24.000 de persoane și-au pierdut locurile de muncă.

Peste 22.2 mii de români care lucrau în industria prelucrării și-au pierdut locul de muncă, în aceeași perioadă a anului trecut.

În sectorul serviciilor administrative, peste 6.800 de persoane și-au pierdut anul trecut locurile de muncă.

Pierderi au fost și în învățământ, peste 8.100 de posturi s-au pierdut în intervalul mai – decembrie 2025.

În HoReCa, peste 1.500 de persoane și-au pierdut locul de muncă în aceeași perioadă. În domeniul Informații și Telecomunicații peste 2.000 de persoane și-au pierdut locul de muncă.

 

