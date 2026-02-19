Pîslaru, după ce Câciu l-a criticat: Eu nu am dispute cu persoane care nu știu despre ce vorbesc

Întrebat, joi, în conferință de presă despre disputa pe care o are cu Adrian Câciu, coleg în coaliție și fost ministru al Fondurilor Europene, referitoare la faptul că social-democratul i-a cerut să publice datele de la BNR privind plățile din PNRR, Dragoș Pîslaru a răspuns: „eu nu am dispute cu persoane care nu știu despre ce vorbesc sau sunt pur și simplu contributori direct la dezastrul care a condus la faptul că noi acum trebuie să reparăm situația PNRR”.

„Eu practic ce spun, și am spus și în spațiul public, este că contul de la BNR este un cont colector. Nu are nicio legătură cu managementul de cash pe care îl are Ministerul de Finanțe. În același timp, secvențialitatea cererilor de plată este una foarte clară pentru toată lumea. La cererea de plată 3, din cauza activității guvernelor anterioare, am avut o suspendare. Cererea de plată 4 nu s-a putut depune din cauza faptului că PNRR-ul l-am găsit într-un dezastru total și blocat și nerecunoașterea clară și asumarea Guvernului că sunt proiecte care nu se mai pot finaliza, a trebuit să-l revizuiesc. După cum știți, în spațiul public am explicat foarte clar, pas cu pas, de la venirea mea ca ministru, în a treia zi de ministeriat, până când am terminat revizuirea într-un proces extrem de complicat, unde România a avut o treabă foarte complicată să recâștige încrederea Comisiei Europene. Iar abia după revizuirea acestui PNRR și publicarea deciziei Consiliului, am putut depune și am depus imediat cererea de plată 4. Cererea de plată 4, în valoare de 2,62 miliarde de euro, este într-un stadiu avansat de consultare și verificare de către Comisie Europeană. Așa cum am spus în spațiu public, în luna martie – cel mai probabil – vom avea ok-ul, unda verde din partea Comisiei Europene pentru plată”, a spus Dragoș Pîslaru.

Potrivit ministrului, este exact în termenul pe care-l are Comisia Europeană, pentru că a existat decembrie și s-a trecut peste sărbători, Comisia Europenă își rezervă prelungirea termenului uzual, astfel încât se ajunge la începutul lunii martie, când va fi și termenul final.

Pîslaru explică de ce nu sunt bani în contul de la BNR.

„Din acest punct de vedere trebuie să fii fie rău intenționat, fie să nu cunoști cum stau lucrurile. În același mod, doar ca să vă explic, pentru că mi se pare foarte important, ar fi trebuit că atunci când eu am venit ca ministru și erau 6 miliarde în cont la BNR, să vi se pare că erau o mare performanță. Adică șase miliarde care trebuiau să fie cheltuite și nu erau cheltuite. Și aveam șase miliarde în cont. Era minunat, nu? Acum nu mai sunt pentru că i-am cheltuit. Deci, din 2021 până la venirea în iunie nu se cheltuiseră pe PNRR decât patru miliarde. A venit guvernul în 23 iunie și a cheltuit peste șase miliarde de nu mai avem bani acum în contul de la BNR. Și întrebarea este, pentru orice om cu capul limpede, și orice om care știe un pic de dram de economie și de afacere europene, e rău că ai cheltui banii ăștia? Nu este exact responsabilitatea mea ca ministru să mă asigur că banii ăștia se cheltuie în proiectele de investiții ca să le terminăm până la 31 august? Pe care este nesimțirea să poți să spui că era mai bine să stea banii în cont?”, a mai spus Dragoș Pîslaru.

Fostul ministru Adrian Câciu i-a reproșat actualului șef de la Investiții Europene că dn iunie 2025 România nu a tras niciun cent din PNRR și are zero euro în conturi.

Cu privire la cei 2,3 miliarde euro, aferenți cererii de plată 4, termenul validării de către Comisie a expirat duminică, 15 februarie, a acuzat Câciu.

„Personal, am dubii că CP 4 va fi validată mai devreme de mai 2026. Ceea ce este și mai grav! Cele de mai sus rezultă din execuțiile bugetare. De ce nu se prezintă public și asumat situația și auzim doar de laude privind „explozia absorbției pe PNRR”? Care „explozie”? Cea făcută pe banii pe care deja îi avea România în conturi? Ministrul Fondurilor alege să facă declarații politice în loc să își asume și să explice de ce a pierdut 7 miliarde euro din PNRR? De ce nu a încasat cei 840 milioane euro din CP 3? Ce se întâmplă cu cei 2,3 mld euro din CP 4? Și cum crede el că vom încasa cei 10,5 miliarde euro rămași din PNRR până în august! Eu pot să înțeleg că, actualul ministru al fondurilor este în guvern doar datorită lui Bolojan și dacă pică Bolojan pleacă și el din viața politică mare, dar aici vorbim de riscurile generate de faptul că România nu mai are bani PNRR în conturi (folosește bani naționali, costuri mari dar și, dacă s-ar face corect înregistrarea pe execuție bugetară, deficit temporar mai mare), de faptul ca România nu a încasat 3,1 miliarde euro din PNRR fapt ce produce un „gol de casă” cu riscuri care se translatează inclusiv în rezerve și curs valutar. Care este planul de actiune? Ca marketing știu toți. Banii, unde sunt banii?”, adaugă Adrian Câciu.