Estul României, miză strategică. Guvernul intră în programul european EastInvest de 20 de miliarde de euro

„Se vorbește mult despre securitate la granița de est, dar dincolo de hărți și strategii militare există o realitate economică pe care nu o putem ignora. Reziliența depinde și de puterea economică”, a transmis ministrul.

Potrivit Oanei Toiu, programul EastInvest pune la dispoziție aproximativ 20 de miliarde de euro pentru a face mediul economic mai predictibil în regiunile de graniță.

„Nu este doar un alt acronim de la Bruxelles, ci un instrument care oferă un punct unic unde primăriile și firmele pot accesa finanțare și consultanță pentru proiecte de logistică, energie sau digitalizare”, a explicat ministrul.

Șeful diplomației române a arătat că inițiativa oferă o șansă suplimentară zonelor precum Moldova sau Delta Dunării de a rămâne atractive pentru investitori și sigure pentru comunitățile locale

„Granița de est a Uniunii trebuie să fie o zonă vie și prosperă, nu doar o linie de apărare”, a afirmat aceasta.

Memorandumul a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Externe, prin Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Comisia Europeană, împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Finanțelor, în calitate de co-inițiatori.

În același context, Oana Toiu a subliniat rolul comisarului european Roxana Mînzatu în procesul decizional de la nivel european, apreciind că implicarea acesteia este importantă pentru România, în special pentru securizarea locurilor de muncă în regiunile de frontieră prin stimularea dezvoltării economice.