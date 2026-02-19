Prima pagină » Politic » Nicușor Dan participă la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii. Donald Trump l-a invitat pe președintele României să aibă o intervenție

Nicușor Dan participă la reuniunea inaugurală a Consiliului Păcii. Donald Trump l-a invitat pe președintele României să aibă o intervenție

Președintele SUA, Donald Trump, l-a invitat pe Nicușor Dan să aibă o intervenție la reuniunea Consiliului Păcii de la Washington.
Gabriel Pecheanu
19 feb. 2026, 16:00, Politic

UPDATE 16:40 Trump: „Pacea este foarte dificilă, dar o vom obține”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, la Consiliul pentru Pace, că obținerea păcii este „foarte dificilă”, însă susține că aceasta va fi atinsă. El a descris formatul drept „una dintre cele mai importante inițiative” la care participă Statele Unite.

Trump a spus că apreciază prezența liderilor care au participat la întâlnirile de astăzi și a adăugat că relația sa cu aceștia este „foarte bună”.

În același timp, liderul american a afirmat că „încă avem câteva lucruri de făcut” și a subliniat că situația din Gaza este „complexă”.

UPDATE 16:35 Primele imagini cu Nicușor Dan la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace

Președintele României, Nicușor Dan, stă lângă Tony Blari, fost premier al Marii Britanii.

UPDATE 16:15 Primele imagini de la fotografia de grup a inaugurării Consiliului pentru Pace

Primele fotografii de la Consiliul Păcii surprind sosirea mai multor lideri, inclusiv a președintelui și vicepreședintelui SUA, precum și a secretarului de stat american.

În imaginile publicate până în acest moment nu este prezent și președintele României.

UPDATE Lista intervențiilor

Nicușor Dan va vorbi alături de alți 12 oficiali străini, arată documentele Casei Albe.

Știrea inițială: Reuniunea Consiliului pentru Pace, la care România – prin președinte – va avea calitatea de observator – are loc joi, la Washington DC.

Președintele SUA, Donald Trump, a spus că în Consiliul pentru Pace se vor alătura „cei mai mari lideri din lume”.

Reuniunea se va desfășura la sediul Institutului pentru Pace din Statele Unite ale Americii din Washington, D.C.

După ce a primit invitația de a participa la această ședință, la prima întâlnire, Dan a solicitat alte tipuri de clarificări care vizează ce poate să facă la această întâlnire un stat care nu este membru, dar care rezonează cu direcția în care această organizație vrea să meargă.

După câteva zile de discuții cu partea americană, președintele României a stabilit ce înseamnă să fii observator la această reuniune și crede că e în interesul României să participe în această calitate de observator, a declarat Nicușor Dan la Radio România Actualități.

Întrebat ce înseamnă să fii observator, Dan a spus că „ai un cuvânt de spus acolo, să contribui în direcția în care merge această organizație”.

La Consiliul Păcii, la această primă întâlnire se va discuta exclusiv despre Gaza, dar „chestiunile internaționale sunt toate într-o mai strânsă sau mai largă legătură”.

„Deci noi suntem interesați de un context internațional de pace în toate regiunile globului. Suntem foarte interesați de a ne menține legătura privilegiată cu Statele Unite ale Americii, care este un pilon important de securitate pentru România și, deci, participăm la această inițiativă inițiată de Statele Unite care își propun în momentul acesta să stabilizeze o zonă Orientul Mijlociu care este importantă în economia globală”, a declarat Dan.

Chestionat despre ce își propune această primă întâlnire România, Nicușor Dan a spus că există un acord de încetare a focului, iar pe de altă parte există și o rezoluție a ONU care dă direcții pentru cum să arate Gaza și regiunea în perioada următoare.

„Mergem la o discuție care să vadă care sunt pașii în teren următori, fie că vorbim de umanitar, fie că vorbim de forțele interioare de poliție, fie că vorbim într-un context ulterior de forțe internaționale de menținere a păcii”, a spus Dan.

