A doua zi de negocieri la Geneva între Ucraina și Rusia, pe fondul presiunilor asupra Kievului / Mesajul transmis de Rusia

Rusia: Negocierile de pace cu Ucraina la Geneva au fost dificile, dar constructive

Negociatorul principal al Rusiei, Vladimir Medinsky, a declarat miercuri că discuțiile de pace mediate de SUA între Rusia și Ucraina, desfășurate la Geneva, au fost dificile, dar constructive. El a precizat că urmează o nouă rundă de negocieri în curând, scrie Reuters.

Încercările americane de a media un acord de pace între cele două părți au fost destul de complicate, mai ales pentru că Rusia a solicitat Ucrainei să se retragă din zonele controlate încă în regiunea Donbas, iar Kievul a respins ideea.

„Negocierile au durat două zile: foarte mult timp ieri în diferite formate, iar apoi aproximativ două ore astăzi”, a declarat Medinsky reporterilor de la Geneva. „Au fost dificile, dar practice. Următoarea întâlnire va avea loc în curând”, a adăugat el. El a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor după această scurtă declarație. A doua zi de negocieri la Geneva

Discuțiile de pace dintre Ucraina și Rusia continuă miercuri la Geneva, în cadrul celei de-a doua zile de negocieri mediate de Statele Unite. Întâlnirile au loc după ce președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a spus că Washingtonul pune presiune prea mare asupra Kievului pentru a încheia războiul, scrie Reuters.

Evenimentul are loc în Elveția, iar președintele american Donald Trump a declarat recent că Ucraina trebuie să facă schimbări pentru ca negocierile să aibă succes. Într-un interviu pentru Axios, Zelenski a spus că „nu este corect” ca Trump să ceară public concesii doar Ucrainei, nu și Rusiei.

Președintele ucrainean a precizat că orice plan care ar obliga Ucraina să renunțe la teritorii pe care Rusia nu le controlează în estul regiunii Donbas ar fi respins de populație în cazul unui referendum.

„Sper că este vorba doar de tactica lui și nu de decizia în sine”, a declarat Volodimir Zelenski în interviu, citat de Axios.

Președintele ucrainean i-a mulțumit lui Trump pentru eforturile de mediere și a spus că discuțiile cu trimișii americani, Steve Witkoff și Jared Kushner, nu au inclus același nivel de presiune.

În schimb, președintele american Donald Trump a făcut luni o serie de declarații în fața presei legate de negocierile de pace și prezența Ucrainei la ele.

„Ucraina ar trebui să vină repede la masa negocierilor. Asta e tot ce vă spun”, a afirmat Trump.

Șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov, a afirmat apoi că prima zi de negocieri s-a concentrat pe „chestiuni practice și mecanismele posibilelor decizii”, fără alte detalii.

Oficialii ruși nu au comentat oficial evoluția discuțiilor, însă presa rusească a citat o sursă care a descris întâlnirile drept „foarte tensionate”, cu o durată de aproximativ șase ore.

Înainte de reluarea negocierilor, Rustem Umerov a spus că delegația ucraineană lucrează „fără așteptări excesive”. Președintele Volodimir Zelenski a declarat și el marți că așteaptă un raport de la echipa sa.

„Suntem pregătiți să avansăm rapid către un acord demn de pus capăt războiului”, a spus Zelenski. „Întrebarea pentru ruși este: ce vor ei, de fapt?”