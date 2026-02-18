Prima pagină » Știrile zilei » Administrația Prezidențială: Nicușor Dan pleacă astăzi la Consiliul pentru Pace, în ciuda ninsorii abundente

Președintele Nicușor Dan va decola către Washington DC spre după amiază.
Sorina Matei
18 feb. 2026, 09:49, Știrile zilei

Președintele Nicușor Dan pleacă astăzi la Consiliul pentru Pace, în ciuda vremii nefavorabile, anunță Administrația Prezidențială.

Președintele Nicușor Dan se va deplasa la Washington probabil cu un avion privat închiriat și nu cu unul militar sau de linie, având în vedere că zona București Ilfov se află sub cod roșu de viscol.

O parte a delegației de presă, care urma să-l însoțească pe președinte, se află încă de dimineață blocată pe aeroportul Otopeni, de unde nu decolează – deocamdată – nicio aeronavă, din cauza vremii nefavorabile și ninsorii abundente.

Reuniunea Consiliului pentru Pace, la care România – prin președinte – va avea calitatea de observator – are loc mâine, la Washington DC.

Președintele SUA, Donald Trump, a spus ieri, că în Consiliul pentru Pace se vor alătura „cei mai mari lideri din lume”.

7 ianuarie 2026

În ianuarie, președintele Nicușor Dan a avut o situație similară pe care a trebuit să o gestioneze la Paris, unde participase la Coaliția pentru Voință. Timp de 24 de ore, șeful statului a fost blocat pe aeroport, alături de delegația de presă, avionul Spartan neputând decola din cauza vremii nefavorabile.

