Președintele polonez, Karol Nawrocki, nu va participa la evenimentul de lansare al Consiliului pentru Pace al lui Trump

În locul său, șeful statului polonez îl va trimite pe Marcin Przydacz, șeful Biroului pentru Politică Internațională din cadrul Administrației Prezidențiale. Anunțul a fost făcut marți de purtătorul de cuvânt al președintelui Nawrocki, într-o postare publicată pe platforma X, scrie TVPWorld.

Cu toate acestea, participarea Poloniei la reuniunea Consiliului pentru Pace va fi una strict limitată. Prim-ministrul Donald Tusk a subliniat că orice reprezentant al președintelui polonez va avea doar statut de observator, fără implicare decizională sau angajamente politice.

Motivele refuzului Varșoviei

Autoritățile de la Varșovia au decis să nu se alăture oficial noului organism, invocând rezerve serioase legate de componența și atribuțiile acestuia. Inițiativa Consiliului pentru Pace a fost prezentată inițial ca un mecanism de supraveghere a păcii și dezvoltării în Fâșia Gaza, însă ulterior a fost promovată de apropiați ai lui Donald Trump ca un posibil succesor al ONU.

Această repoziționare strategică a generat controverse majore pe scena internațională, mai ales în rândul statelor europene, care privesc cu scepticism tentativa de a crea o structură paralelă ONU.

Controversele legate de membri

Un alt motiv esențial al refuzului Poloniei este prezența, printre membrii Consiliului pentru Pace, a lui Aleksandr Lukașenko, liderul Belarusului. Relațiile dintre Polonia și Belarus sunt marcate de dispute politice, tensiuni diplomatice și acuzații reciproce privind securitatea regională și drepturile omului.

În acest context, Varșovia consideră că participarea deplină la un organism în care se regăsesc actori considerați problematici ar putea afecta poziția sa strategică și credibilitatea în cadrul alianțelor occidentale.