Trump anunță că membrii Consiliului pentru Pace vor aloca peste 5 miliarde de dolari pentru reconstrucția Fâșiei Gaza

Președintele american Donald Trump a declarat, duminică, faptul că statele membre care s-au alăturat Consiliului pentru Pace au promis peste 5 miliarde de dolari pentru reconstrucție și eforturi umanitare în Fâșia Gaza.

Potrivit Deutsche Welle, anunțul oficial în legătură cu acest lucru va fi făcut săptămâna viitoare, joi, la Washington, atunci când este programată prima reunire a consiliului.

„Pe 19 februarie 2026, voi fi din nou însoțit de membrii Consiliului Păcii la Institutul Donald J. Trump pentru Pace din Washington, D.C., unde vom anunța că statele membre au promis peste 5 MILIARDE DE DOLARI pentru eforturile umanitare și de reconstrucție din Gaza și au angajat mii de persoane în Forța Internațională de Stabilizare și Poliția Locală pentru a menține securitatea și pacea pentru locuitorii din Gaza. Este foarte important ca Hamas să își respecte angajamentul de demilitarizare completă și imediată”, se arată în mesajul postat de Trump pe rețeaua Truth Social.

Evenimentul de săptămâna viitoare de la Washington este de așteptat să atragă delegații din peste 20 de țări, inclusiv șefi de stat.

Potrivit estimărilor Națiunilor Unite, Băncii Mondiale și Uniunii Europene, costurile pentru reconstrucția Gazei se ridică la 70 de miliarde de dolari.

În luna octombrie, Israel și Hamas au căzut de acord asupra unui plan de încetare a focului, care a fost mediat de SUA. A doua fază a acestui acord prevede că forțele israeliene se vor retrage treptat din Gaza, iar Hamas se va dezarma. O forță internațională de stabilizare va fi desfășurată pentru a asigura securitatea.

La prima reuniune a Consiliului pentru Pace va participa și președintele României, Nicușor Dan. România nu va participa în calitate de membru efectiv al organizației, ci cu statut de observator.