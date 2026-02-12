Prima pagină » Politic » Vizita lui Nicușor Dan la Washington, la Consiliul pentru Pace, sub semnul întrebării

Vizita lui Nicușor Dan la Washington, la Consiliul pentru Pace, sub semnul întrebării

Vizita președintelui Nicușor Dan la Washington, la Consiliul pentru Pace, unde România a fost invitată de Donald Trump, este pusă sub semnul întrebării.
Vizita lui Nicușor Dan la Washington, la Consiliul pentru Pace, sub semnul întrebării
ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
12 feb. 2026, 10:34, Politic

Surse politice au declarat că, deși președintele Nicușor Dan ar fi luat în calcul participarea la reuniunea programată în februarie la Washington, acum balanța înclină spre a nu merge la Consiliul pentru Pace.

Motivul invocat ar fi faptul că la reuniune vor avea un cuvânt de spus doar țările care au anunțat că vor intra în Consiliul pentru Pace, iar celelalte ar urma să nu fie prea băgate în seamă.

România a fost invitată în ianuarie de liderul SUA, Donald Trump, să facă parte din Consiliul pentru Pace, printr-o scrisoare adresată lui Nicușor Dan.

Săptămâna trecută, Nicușor Dan anunța că decizia privind participarea României la evenimentul din 19 februarie va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii față de țări ca România, care nu sunt membre în acest moment ale Consiliului, dar își doresc să adere în condițiile revizuirii Cartei.

Consiliul pentru Pace este o nouă inițiativă internațională, susținută de președintele Trump, care are scopul să contribuie la soluționarea conflictelor la nivel global, începând cu războaiele din Gaza și Ucraina.

Președintele Nicușor Dan participă joi la reuniunea informală a liderilor din cadrul Consiliului European, la castelul Alden-Biesen din Belgia.

Recomandarea video

Ingineră în Galați, vânzătoare de ziare în Italia / Viața de imigrant a Tatianei Vizureanu
G4Media
Supermarketul în care 1 kg de roșii românești costă 58 lei. Reacția APC România
Gandul
Acuzații dure la andresa Antena 1 după ce Zmărăndescu & soția au fost salvați pentru a 5-a oară de la eliminare: 'Cum este posibil ca producătorii să favorizeze în asemenea hal o echipă?'
Cancan
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, cumpără oficial Carrefour România. Detaliile afacerii
Libertatea
Zodia care riscă să fie părăsită de Sfântul Valentin, potrivit celebrei Cristinei Demetrescu
CSID
Ninsori timp de 11 zile în România: șoferii, avertizați privind drumurile afectate
Promotor