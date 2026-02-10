Procurorul general adjunct al României, Nicolae Solomon, infirmă speculațiile legate de partenera președintelui Nicușor Dan

Înainte și după depunerea oficială a candidaturilor pentru șefiile marilor pachete, o serie de speculații au fost lansate public privind o presupusă legătură de rudenie între partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, și o parte dintre procurorii de rang înalt din parchete, cât și între procurori între ei.

Unul dintre procurorii care au fost luați în vizor este Nicolae Solomon, procurorul general adjunct al României, fost vicepreședinte CSM.

Despre procurorul Solomon o parte a presei a relatat că, având în vedere că vine din Vaslui, ar avea o legătură cu partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, și chiar ar fi nașul de cununie al șefei DNA Iași, Cristina Chiriac.

Contactat de Mediafax, procurorul Nicolae Solomon a declarat: „Nu o cunosc pe doamna Mirabela Gradinaru și nici nu sunt nașul/finul dnei Chiriac”.

Ieri, 19 procurori de rang înalt s-au înscris oficial în cursa pentru șefia marilor parchete: DNA, Parchetul General și DIICOT.

Șefa DNA Iași, Cristina Chiriac, și-a depus candidatura la Ministerul Justiției pentru ocuparea funcției de Procuror General al României, procuroarea fiind în competiție cu procurorul militar, Bogdan Pîrlog, care s-a înscris pentru același post.

Actualul procuror general adjunct al Parchetului General, Nicolae Solomon, nu și-a depus candidatura și nu a intrat în procedura de selecție declanșată de ministerul Justiției. Funcția de procuror general adjunct al României a fost scoasă la concurs având în vedere că devine vacantă începând cu data de 29 iunie 2026.