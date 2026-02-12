Prima pagină » Politic » Nicușor Dan participă la reuniunea informală a liderilor din cadrul Consiliului European

Nicușor Dan participă la reuniunea informală a liderilor din cadrul Consiliului European

Președintele Nicușor Dan participă joi la reuniunea informală a liderilor din cadrul Consiliului European, la castelul Alden-Biesen din Belgia.
Nicușor Dan participă la reuniunea informală a liderilor din cadrul Consiliului European
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
12 feb. 2026, 07:26, Politic

Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului va participa joi, de la ora 10.15, la întâlnirea de coordonare pe tema pieței interne și a competitivității, în marja reuniunii informale a liderilor din cadrul Consiliului European.

Apoi, de la ora 11.30, Nicușor Dan va lua parte la reuniunea informală a liderilor din cadrul Consiliului European, convocată de Antonio Costa, președintele Consiliului European.

Pe lângă președintele României, la întâlnire mai participă lideri din Italia, Belgia, Germania, Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, Slovacia și Danemarca. Întâlnirea are loc la castelul Alden-Biesen din Regatul Belgiei.

Reuniune convocată de Antonio Costa

Conform Consiliului European, președintele Costa i-a invitat pe liderii UE să participe la o reuniune informală în cadru retras pentru a discuta despre modalitățile de consolidare a pieței unice, de reducere a dependențelor economice și de stimulare a competitivității UE în noul context geoeconomic.

Mario Draghi și Enrico Letta vor participa la discuțiile care vor avea loc la castelul Alden Biesen, pentru a-și face cunoscute punctele de vedere cu privire la competitivitatea europeană.

„În mediul geopolitic actual, consolidarea pieței noastre unice este, mai mult ca oricând, un imperativ strategic urgent”, a declarat Antonio Costa.

Finalizarea pieței unice, pe agendă

Se preconizează că liderii vor discuta despre modul în care UE ar trebui să se poziționeze într-o lume caracterizată de dezechilibre comerciale și de o concurență economică sporită și nu întotdeauna loială. Se va mai discuta și despre maniera optimă de a răspunde constrângerilor economice și de a reduce dependențele economice, în special în domenii precum materiile prime critice și tehnologia.

Liderii se vor concentra pe identificarea principalelor priorități ale UE pentru finalizarea pieței unice și vor explora în ce mod li se poate oferi întreprinderilor din UE un mediu de reglementare mai favorabil și cum se poate răspunde la constrângerile economice și la concurența neloială.

 

 

 

Recomandarea video

Fake grosolan cu AI în social media, ventilat de propaganda rusă: O ”poză” virală cu Zelenski și pedofilul Epstein
G4Media
Trupe românești în Groenlanda? Satelit românesc? „Ni s-a părut, nu e adevărat ce am văzut, ci ce ne spune ministrul Apărării”. Metoda Miruță în 3 pași: gafează, remontează declarațiile, apoi acuză presa de fake news
Gandul
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura proba-cheie nu poate fi folosită 😲
Cancan
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport
Tudor Chirilă, într-un interviu exclusiv pentru Libertatea: „Nu sunt simpaticul mesei”. Despre teatru, familie, politică și patriotism
Libertatea
Leacul Mariei Treben pentru inimă obosită și circulație deficitară. Se mai numește și „planta inimii”
CSID
Mașina diesel pentru cei care vor performanță în teren și confort pe asfalt. Disponibilă imediat în România
Promotor