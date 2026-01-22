Prima pagină » Politic » Nicușor Dan despre relația transatlantică și Groenlanda, înaintea Consiliului European: România susține dialogul între țările NATO

Nicușor Dan despre relația transatlantică și Groenlanda, înaintea Consiliului European: România susține dialogul între țările NATO

Președintele României, Nicușor Dan, a subliniat importanța menținerii unei relații transatlantice solide și a declarat că România susține dialogul între țările NATO în contextul situației din Groenlanda și al altor subiecte strategice discutate la Consiliul European informal.
Gabriel Pecheanu
22 ian. 2026, 19:56, Politic

Președintele României, Nicușor Dan, a participat la Consiliul European informal, unde principalele teme de discuție au vizat consolidarea relației transatlantice, cu accent pe subiecte precum Groenlanda, tarifele comerciale, situația din Ucraina și posibil Mercosur.

Într-o declarație, Nicușor Dan a explicat: „În primul rând, e un Consiliu European informal, care are ca obiect relația transatlantică și asta are mai multe componente, cum intuiți: Groenlanda, tarife, Ucraina – foarte importantă. Posibil să discutăm și de Mercosur. Mesajul meu general este că avem nevoie de această relație transatlantică, Europa și România și că e foarte bine că, așa cum anticipam, în urma dialogului, o oarecare escaladare care se produsese s-a diminuat și am revenit în parametrii normali.”

Întrebat despre poziția oficială a României privind situația din Groenlanda, președintele a precizat

Poziția României este că, pe de o parte, suveranitatea este foarte importantă și trebuie respectată, iar pe de altă parte, orice chestiuni legate de apărare, care sunt legitime, trebuie discutate prin dialog, mai ales că este vorba despre două țări NATO”.

