Premierul Ilie Bolojan a discutat cu conducerea Schwarz Group despre investiții în producția alimentară și digitalizare

Potrivit Guvernului, șeful Executivului a subliniat că pachetul de stimulare economică promovat de autorități include mai multe mecanisme de sprijin pentru investiții, printre care credite garantate de stat, scheme de ajutor de stat și alte facilități acordate în conformitate cu normele europene.

Aceste instrumente sunt menite să sprijine dezvoltarea capacităților de producție din sectorul alimentar.

„Guvernul este deschis să sprijine companiile românești”

În cadrul discuțiilor a fost abordată și posibilitatea extinderii prezenței producătorilor români pe piețele externe.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că Guvernul este deschis să sprijine companiile românești competitive să își dezvolte capacitățile de producție și să atingă standardele necesare pentru export. În același timp, el a subliniat importanța colaborării cu mari companii internaționale pentru dezvoltarea sectorului.

„Guvernul are toată deschiderea să sprijine producătorii români competitivi să-și crească capacitatea de producție și să ajungă la standardele cerute de piețele externe, însă colaborarea cu companii internaționale de anvergură le va schimba puternic abordarea”, a declarat premierul.

Oportunitățile de colaborare în domeniul digital

Pe agenda discuțiilor s-au aflat și oportunitățile de colaborare în domeniul digital, inclusiv investițiile în digitalizare, integrarea sistemelor digitale și securitatea cibernetică, domenii pe care Guvernul le consideră esențiale pentru funcționarea economiei.

Premierul a mulțumit reprezentanților Schwarz Group pentru investițiile realizate până în prezent în România și a subliniat că economia românească oferă oportunități pentru dezvoltarea unor noi proiecte pe piața locală.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat, din partea Guvernului, vicepremierul Marian Neacșu, șeful Cancelariei prim-ministrului Mihai Jurca și consilierul de stat Raul Gutin.

Din partea companiei au fost prezenți CEO-ul Schwarz Group, Gerd Chrzanowski, și Christian Groh.