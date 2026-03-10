Prima pagină » Politic » Nicușor Dan spune că UE trebuie să își consolideze autonomia în sectorul energetic

Președintele Nicușor Dan a vorbit, într-un mesaj pe X, despre participarea la la reuniunea „Prietenii Competitivității”, la care șeful statului a participat prin videoconferință. Președintele a intrat în dialog cu liderii europeni.
„A fost o întâlnire foarte utilă din perspectiva coordonării pozițiilor noastre, în pregătirea Consiliului European din 19-20 martie 2026. Principalul subiect abordat a fost cel legat de prețurile la energie si impactul lor asupra obiectivelor de consolidare a competitivității europene și de stimulare a industriei, agravat recent de creșterea prețurilor la petrol și gaze pe piața internațională, ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu”, se arată în mesajul președintelui Nicușor Dan, publicat, marți seară, pe X.

În cadrul intervenției sale, șeful statului a subliniat „nevoia și importanța unor măsuri urgente pentru scăderea prețului energiei, astfel încât să fie redusă presiunea asupra industriei și cetățenilor și să fie relansată competitivitatea economiei europene, iar asupra acestei chestiuni a fost consens între liderii participanți”.

„În paralel, trebuie să facem o analiză a modului în care vom aborda sectorul energetic pe termen mediu și lung, care să vizeze valorificarea rolului resurselor proprii și revalorizarea lor în ansamblul mix-ului energetic european”, a mai scris președintele.

Nicușor Dan a precizat că Uniunea Europeană trebuie să își consolideze autonomia în sectorul energetic, dar și să reducă dependențele cât mai rapid.

