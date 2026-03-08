Prima pagină » Politic » Mesajul lui Nicușor Dan de 8 Martie: „Nu toate femeile primesc flori astăzi. Admir curajul celor care luptă în tăcere”

Mesajul lui Nicușor Dan de 8 Martie: „Nu toate femeile primesc flori astăzi. Admir curajul celor care luptă în tăcere”

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de apreciere și solidaritate față de femeile din întreaga țară.
Sursa foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAXFOTO
Andrei Rachieru
08 mart. 2026, 13:58, Politic

În mesajul publicat cu ocazia zilei de 8 martie, șeful statului a mulțumit femeilor pentru contribuția lor zilnică, afirmând că societatea uită adesea cât de mult le datorează.

„La mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor! De Ziua Internațională a Femeii, vă mulțumesc pentru tot ce faceți pentru familiile dumneavoastră și pentru comunitate. Prea des uităm cât de mult vă datorăm, cât de puternice și de curajoase sunteți”, a transmis președintele.

În același mesaj, Nicușor Dan a atras atenția că nu toate femeile se bucură de apreciere și sprijin, îndreptându-și gândurile către cele aflate în situații dificile.

Președintele a menționat în mod special mamele singure, femeile victime ale violenței domestice și pe cele care au reușit să iasă din relații toxice și încearcă să își reconstruiască viața. De asemenea, el a vorbit despre bunicile care trăiesc în singurătate, spunând că acestea merită respect și recunoaștere pentru curajul și demnitatea lor.

„Din păcate însă, astăzi nu toate femeile primesc flori și prețuire. Gândurile mele se îndreaptă mai ales către mamele singure, către femeile victime ale violenței domestice, către acelea care au reușit să se desprindă din relații toxice și își continuă viața cu demnitate și determinare, către toate bunicile care trăiesc în singurătate. Vă admir pentru curaj și putere”, a transmis acesta.

Totodată, șeful statului a subliniat că România mai are pași importanți de făcut în ceea ce privește respectarea drepturilor femeilor și asigurarea egalității de șanse.

Potrivit lui Nicușor Dan, autoritățile trebuie să continue să lucreze pentru a garanta protecția și respectul fiecărei femei, indiferent de situația în care se află.

„România mai are multe de făcut pentru a asigura respectul, șansele egale și protecția fiecărei femei. Voi continua să susțin cu fermitate aceste obiective”, a mai transmis președintele.

