Clienții Sezamo au cheltuit cu 19% mai mult de 8 Martie: florile, ciocolata și vinul au dominat comenzile Sezamo

Românii au marcat Ziua Femeii cu flori, dulciuri și vin, iar comenzile care au inclus produse dedicate zilei de 8 Martie au avut o valoare medie a coșului cu aproximativ 19% mai mare decât comenzile obișnuite, potrivit datelor supermarketului online Sezamo. Florile au dominat clar preferințele clienților, buchetele generând cel mai mare volum de vânzări din categorie. Lalelele s-au remarcat drept alegerea principală pentru această ocazie, în culori precum violet, alb, galben, portocaliu sau roz, urmate de frezii.
09 mart. 2026, 17:24, Comunicate

Pe lângă flori, ciocolata s-a numărat printre cele mai cumpărate produse. În perioada 1–8 martie 2026, cheltuiala medie per client pentru ciocolată și produse din ciocolată a crescut cu 18,5% față de anul trecut, confirmând rolul dulciurilor ca gest simbolic de apreciere.

Categoria vinurilor a fost, de asemenea, bine reprezentată în coșurile de cumpărături, clienții preferând în special vinurile albe și spumantele pentru această ocazie. În același timp, produsele din categoria cadouri au înregistrat o creștere de 17% a penetrării în coșuri comparativ cu luna februarie, semn că mulți clienți au ales mici atenții suplimentare.

Interesul pentru pregătirea cadourilor a fost vizibil încă din ajunul sărbătorii. Pe 7 martie, vânzările de flori au crescut cu 31%, cele din categoria Gifts cu 17%, iar categoria Baby, Kids & Parents cu 13%, posibil ca efect al cadourilor pregătite pentru mame.

În ceea ce privește comportamentul de cumpărare, două intervale orare au concentrat cele mai multe comenzi: 10:00–11:00 dimineața și 19:00–21:00 seara.

